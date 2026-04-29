Đại chiến PSG vs Bayern Munich đi vào lịch sử bóng đá

Cuộc đại chiến PSG vs Bayern Munich khép lại với tỷ số 5-4 điên rồ, thiết lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có và trở thành một trong những trận bán kết Champions League vĩ đại nhất lịch sử.

Rạng sáng 29/4 (giờ Việt Nam), cuộc đại chiến giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League đã đi vào lịch sử bóng đá với hàng loạt cột mốc chưa từng có.

Ngay trong hiệp một, hai đội đã cùng nhau tạo nên “cơn mưa bàn thắng” với tổng cộng 5 pha lập công - con số chưa từng xuất hiện trong bất kỳ trận bán kết Champions League nào trước đây. Tốc độ, sự cởi mở và những pha dứt điểm liên tiếp khiến trận đấu trở nên nghẹt thở đúng nghĩa, biến sân Công viên các Hoàng tử thành một “sàn đấu bóng rổ” hơn là bóng đá.

Kịch bản điên rồ tiếp tục được duy trì trong hiệp hai khi đôi bên liên tục ăn miếng trả miếng, khép lại trận đấu với chiến thắng 5-4 nghiêng về PSG. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các trận bán kết cúp châu Âu (mọi giải đấu), cả hai đội cùng ghi được từ 4 bàn thắng trở lên, một cột mốc chưa từng có tiền lệ.

Không dừng lại ở đó, màn so tài này còn trở thành trận đấu thứ hai trong lịch sử vòng knock-out Champions League kết thúc với tỷ số 4-4 trở lên, sau trận hòa kinh điển giữa Chelsea và Liverpool tại tứ kết mùa giải 2008/09. Việc PSG thắng chung cuộc 5-4 càng làm tăng thêm giá trị lịch sử cho trận cầu này.

Đáng chú ý, tổng cộng 9 bàn thắng cũng giúp trận đấu cân bằng kỷ lục nhiều bàn thắng nhất từng được ghi trong một trận bán kết Cúp C1 châu Âu, ngang bằng tỷ số 6-3 giữa Rangers và Eintracht Frankfurt năm 1960.

Với những diễn biến không tưởng, màn thư hùng giữa PSG và Bayern Munich không chỉ là một trận cầu đỉnh cao, mà còn xứng đáng được ghi danh như một trong những trận đấu vĩ đại nhất lịch sử Champions League.

