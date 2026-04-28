Sinner: “Tôi chưa bằng”Big 3“”

Tây Ban NhaTay vợt số một thế giới Jannik Sinner khẳng định chưa thể sánh ngang với các huyền thoại Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal.

“Tôi không thể đặt mình cạnh những cái tên đó”, Sinner nói tại Madrid Mở rộng hôm 27/4 về “Big 3” - nhóm các huyền thoại đều giành từ 20 Grand Slam trở lên. "Họ đã làm được quá nhiều điều trong sự nghiệp, còn tôi mới chỉ ở điểm khởi đầu. Họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chẳng gì có thể sánh bằng câu chuyện của họ".

Sinner vừa nối dài chuỗi trận thắng ở các giải Masters 1000 khi đánh bại Elmer Moller 6-2, 6-3 tại vòng ba Madrid Mở rộng, qua đó nâng mạch bất bại của anh ở hệ thống lên con số 24 trận liên tiếp. Tay vợt Italy vô địch ba giải Masters gần nhất, bắt đầu từ danh hiệu ở Paris Masters cuối mùa trước, trước khi tiếp tục thâu tóm Indian Wells, Miami và Monte Carlo.

Sinner trong trận gặp Moller ở vòng ba Madrid Mở rộng, trên sân Manolo Santana, tổ hợp quần vợt Caja Majica, Madrid, Tây Ban Nha hôm 27/4. Ảnh: Reuters

Phong độ ổn định đến đáng sợ khiến Sinner nhận được câu hỏi liệu anh đã xứng đáng được xuất hiện trong cuộc tranh luận những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt hay chưa. Tuy nhiên, tay vợt sở hữu bốn Grand Slam nhanh chóng gạt đi và tiếp cận cuộc chơi với góc nhìn khác.

"Với tôi, được thi đấu ở những sự kiện lớn, đã là hạnh phúc. Tôi vui khi được chơi càng nhiều trận càng tốt", Sinner nói thêm. "Tôi chỉ cố gắng nỗ lực hết sức, với tất cả những gì mình có trong từng trận đấu. Nếu thắng thì tuyệt vời. Nếu thua, ít nhất tôi biết mình đã làm hết sức và không phải hối tiếc".

Sinner đang hướng tới chức vô địch đầu tiên tại Madrid. Chiến thắng mới nhất trước Moller cũng giúp anh leo lên vị trí thứ tư trong danh sách những chuỗi thắng dài nhất lịch sử Masters 1000.

Ở vòng bốn Madrid Mở rộng lúc 16h hôm nay 28/4, theo giờ Hà Nội, Sinner chạm trán tay vợt Anh Cameron Norrie. Nếu thắng, Sinner sẽ cân bằng thành tích tốt nhất của anh tại Madrid, là vào tứ kết năm 2024.

Tay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz thì đang gặp chấn thương và sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa đất nện, bao gồm Grand Slam Roland Garros. Điều này càng tăng cơ hội cho Sinner nới rộng cách biệt với kình địch trên bảng thứ bậc ATP.

Theo vnexpress.net