Đội bóng chuyền nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Cúp Hùng Vương 2026

Tối 26/4, tại Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận chung kết bóng chuyền nam giữa đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Biên phòng MB.

Đại diện Ban Tổ chức và nhà tài trợ trao giải cho các đội bóng và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngay từ set đấu đầu tiên, Công an TP.HCM đã thể hiện sự vượt trội với lối chơi áp đảo nhờ sự góp mặt của hai ngoại binh. Thế trận một chiều được thiết lập nhanh chóng, khiến Biên phòng MB gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Sang set 2, Biên phòng MB cho thấy nỗ lực cải thiện khi siết chặt đội hình, đặc biệt ở hàng công. Tuy nhiên, trước một đối thủ duy trì phong độ ổn định, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, đội bóng áo lính vẫn không thể xoay chuyển cục diện.

Trận thi đấu chung kết giữa Công an TP.HCM và Biên phòng MB.

Công an TP.HCM hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch khi thể hiện sự lấn lướt toàn diện. Kết thúc trận đấu, Công an TP.HCM đã giành chiến thắng chung cuộc 3 - 0 trước Biên phòng MB và lên ngôi vô địch.

Ngay sau trận thi đấu chung kết bóng chuyền nam, Ban Tổ chức giải đã bế mạc và trao giải cho các đội bóng có thành tích xuất sắc.

Đối với nội dung bóng chuyền nam, giải Nhất: Công an TP.HCM; giải Nhì: Biên phòng MB; giải Ba: Thể Công Tân Cảng và giải khuyến khích: Hà Nội.

Nội dung bóng chuyền nữ, giải Nhất: Hà Nội Tasco Auto; giải Nhì: Hóa chất Đức Giang Lào Cai; giải Ba, Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 và giải khuyến khích: VTV Bình Điền Long An.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao các giải danh hiệu cá nhân cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Các vận động viên Công an TP.HCM ăn mừng chức vô địch.

Ban Tổ chức đánh giá Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 đã thành công tốt đẹp, đạt được cả về chất lượng chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Các trận đấu có trình độ cao, diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thu hút sự quan tâm, cổ vũ đông đảo của người hâm mộ. Các đội bóng tham dự đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu với tinh thần quyết tâm, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, góp phần nâng cao hình ảnh và sức hút của giải.

Không khí cuồng nhiệt của hâm mộ trên khắp các khán đài.

Bên cạnh đó, công tác điều hành, trọng tài, an ninh, y tế được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn vận động viên và khán giả.

Giải đấu không chỉ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa, tinh thần thể thao cao thượng, qua đó khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao tiêu biểu trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đất Tổ.

Đức Anh