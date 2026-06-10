CĐV Australia phản ứng dữ dội sau khi U19 Việt Nam bị loại cay đắng

Sau trận hòa 2-2 giữa U19 Australia và U19 Campuchia khiến U19 Việt Nam bị loại, nhiều CĐV Australia đã đồng loạt bày tỏ quan điểm.

Được đánh giá vượt trội hơn hẳn, U19 Australia nhập cuộc đầy tự tin trước U19 Campuchia ở lượt trận cuối bảng C giải U19 Đông Nam Á 2026. Đại diện xứ Chuột túi sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Marcus Neill sau sai lầm nơi hàng thủ Campuchia. Đến phút 18, Alexandro Nunes nhanh chân đá bồi nâng tỷ số lên 2-0, giúp Australia tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn. Trong phần còn lại của hiệp một, đội bóng áo vàng liên tục uy hiếp khung thành đối phương nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, thế trận bất ngờ thay đổi. U19 Australia không còn duy trì được sức ép như trước, trong khi U19 Campuchia thi đấu đầy quyết tâm. Phút 60, Sreng Sokea thắp lại hy vọng cho đội bóng Đông Nam Á bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau một pha dứt điểm đập chân hậu vệ đổi hướng. Bàn thắng giúp Campuchia chơi hưng phấn hơn và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành Australia.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 83 khi U19 Campuchia tìm được bàn gỡ hòa 2-2. Trong nỗ lực ngăn cản đối phương, một cầu thủ Australia vô tình đưa bóng về lưới nhà khiến thủ môn không thể cứu thua. Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa 2-2 giúp U19 Campuchia tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng bảng, đồng thời khiến U19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé vào bán kết.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Australia tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Một người hâm mộ bình luận: "Chúng tôi đã đánh mất chiến thắng theo cách không thể tin nổi. Dẫn trước hai lần nhưng lại không thể kết thúc trận đấu, đó là điều rất đáng tiếc."

Một tài khoản khác viết: "Australia chơi tốt trong phần lớn thời gian nhưng hàng thủ đã mắc quá nhiều sai lầm. Campuchia xứng đáng được ghi nhận vì họ không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng.“Trong khi đó, một CĐV khác lại nhắc tới U19 Việt Nam:”Tôi cảm thấy tiếc cho Việt Nam. Trước trận đấu, họ đã ở rất gần tấm vé bán kết nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ."

Nhiều ý kiến cũng dành lời khen cho đại diện Đông Nam Á. "Campuchia đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có. Họ xứng đáng với kết quả này và đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu.“Một người hâm mộ khác nhận xét:”Không ai nghĩ Campuchia có thể lấy điểm trước Australia. Họ đã thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu và khiến cuộc đua bán kết trở nên đầy cảm xúc."

Với trận hòa 2-2, U19 Australia vẫn giành quyền đi tiếp nhưng không thể tạo ra kết quả mà nhiều người hâm mộ Việt Nam mong đợi. Trong khi Campuchia mở hội với tấm vé lịch sử vào bán kết, U19 Việt Nam đành khép lại hành trình tại giải trong tiếc nuối sau khi phụ thuộc vào kết quả của bảng C.

Theo thethao247