Ngược dòng ngoạn mục trong 5 phút, Man City vào chung kết FA Cup

Đội bóng của HLV Pep Guardiola ghi 2 bàn trong 5 phút cuối trận, qua đó ngược dòng thắng Southampton 2-1 ở trận bán kết FA Cup.

Southampton trước đó đã khiến các CĐV nhà trên sân Wembley bùng nổ với bàn thắng của Azaz ở phút 79. Đấy là một tuyệt phẩm khi Azaz thực hiện pha cứa lòng hoàn hảo, đưa bóng xoáy vào góc cao khiến nỗ lực cản phá của Trafford trở nên vô ích.

Nhưng chỉ 3 phút sau, trận đấu trở lại vạch xuất phát. Jeremy Doku có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi căng vào trong. Man City đã may mắn ở tình huống này khi bóng đập chân James Bree đổi hướng khiến thủ môn Daniel Peretz bị bất ngờ không kịp phản ứng.

Tuy nhiên ở bàn thắng thứ 2, Man City đã cho thấy đẳng cấp của mình. Phút 87, Nico Gonzalez băng lên đón đường chuyền của Doku tung cú dứt điểm từ ngoài khoảng cách 30m, găm thẳng vào lưới Southampton, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Man City.

Trở lại với thời gian trước đó, HLV Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi xáo trộn tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Burnley 1-0 ở giải Ngoại hạng. Man City vào sân với hàng loạt gương mặt dự bị gồm cả Rayan Ait-Nouri, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders hay Omar Marmoush, Matheus Nunes...

Không khó hiểu khi Man City gặp khá nhiều khó khăn khi nhập cuộc trước lối chơi giàu khát khao của Southampton, đội bóng đang có phong độ rất ổn định thời gian gần đây. Việc thiếu các trụ cột khiến Man City không áp đảo được thế trận.

Trong hiệp 1, đôi bên đều tạo được những cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Thế bế tắc kéo dài qua hiệp 2 cho đến khi Azaz có bàn mở tỷ số cho Southampton, trước khi Man City tạo nên cú ngược dòng ngoạn mục.

Đối thủ của Man City ở trận chung kết FA Cup sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Chelsea và Leeds.

