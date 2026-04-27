Đại hội TDTT cơ sở: Tạo đà phát triển phong trào, tuyển chọn nhân tài cho thể thao Đất Tổ

Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng Tư lịch sử, các địa phương ở Phú Thọ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I cấp cơ sở. Không chỉ góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân, Đại hội còn là bước quan trọng nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên (VĐV) xuất sắc chuẩn bị cho Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2026.

Việc tổ chức Đại hội TDTT đang diễn ra rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Tại phường Việt Trì, Đại hội TDTT lần thứ I năm 2026 đã hoàn thành đúng kế hoạch, để lại nhiều dấu ấn tích cực. Đại hội được tổ chức bài bản, chia thành 2 giai đoạn với 9 môn thi đấu. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 21 - 30/3 với các môn: bóng đá nam, bóng chuyền hơi, cờ vua, điền kinh, bóng bàn; giai đoạn 2 gồm lễ khai mạc và các môn còn lại, tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa - thể thao sâu rộng.

Đại hội của phường không chỉ có bước phát triển về số lượng VĐV mà chất lượng chuyên môn cũng được nâng cao. Công tác tuyên truyền, tổ chức được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa Đại hội trở thành ngày hội thể thao của quần chúng, biểu dương tinh thần đoàn kết và ý chí rèn luyện của người dân địa phương.

Xã Mường Bi tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026 vào ngày 19/4.

Xã Mường Bi cũng đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I năm 2026 vào ngày 19/4. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Đến nay, xã đã tổ chức thành công 6/8 môn thi đấu, trong đó có 4 môn thể thao dân tộc gồm bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đánh mảng gắn liền với không gian thiêng liêng của được lồng ghép với Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm nay.

Đồng chí Bùi Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Việc đưa thể thao dân tộc vào Lễ hội Khai hạ không chỉ làm phong phú thêm phần hội mà còn là cách bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Đại hội lần này là tiền đề, động lực để xã tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Việc tổ chức thành công các môn thi đấu thể thao dân tộc và hiện đại không chỉ giúp bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên trong Nhân dân."

Phường Kỳ Sơn tổ chức thi đấu môn kéo co trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp đảm bảo theo kế hoạch. Tính đến ngày 17/4, toàn tỉnh có 148/148 xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, trong đó 61 đơn vị đã hoàn thành tổ chức với từ 5 - 11 môn thi đấu. Nhiều địa phương chủ động lồng ghép các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy vào chương trình, tạo điểm nhấn hấp dẫn, đồng thời góp phần giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh phát triển phong trào, Đại hội còn góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài cơ sở; đồng thời thúc đẩy huy động nguồn lực xã hội hóa, cải thiện cơ sở vật chất phục vụ luyện tập và thi đấu.

Đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: "Sau khi trực tiếp theo dõi và chỉ đạo tại cơ sở, chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và tiến độ triển khai của các xã, phường. Mặc dù việc sáp nhập đơn vị hành chính đặt ra không ít khó khăn về nhân lực và thiết chế thể thao, song các địa phương đã chủ động khắc phục, đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội theo kế hoạch, giữ vững yêu cầu trang trọng, tiết kiệm và an toàn. Bên cạnh đó, ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp sân bãi, mua sắm dụng cụ thi đấu, tạo không khí thi đua yêu nước sôi nổi trong quần chúng Nhân dân."

Mục đích cốt lõi của Đại hội TDTT các cấp không dừng lại ở việc tạo sân chơi phong trào mà còn phát hiện và tuyển chọn những “hạt nhân” xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển của địa phương. Những gương mặt tiêu biểu nhất từ Đại hội cấp cơ sở sẽ tiếp tục được tập huấn bài bản để đại diện cho đơn vị mình tham gia thi đấu 16 môn tại Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026. Đây là bước chuẩn bị chiến lược nhằm xây dựng lực lượng VĐV mũi nhọn, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần quyết tâm cao, Đại hội TDTT các cấp của tỉnh hứa hẹn sẽ tạo nên một cú hích mạnh mẽ cho phong trào thể thao của tỉnh, khẳng định sức sống của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên quê hương Đất Tổ.

Hương Lan