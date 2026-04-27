World Cup 2026 có thể vượt mốc thưởng 727 triệu USD

Trước áp lực từ nhiều liên đoàn quốc gia về chi phí tổ chức và thuế tại Mỹ, FIFA đồng ý về nguyên tắc nâng quỹ thưởng và hỗ trợ tham dự World Cup 2026, với quyết định cuối cùng sẽ được thông qua trong tuần này.

Động thái này đến sau khi nhiều liên đoàn quốc gia phản ánh nguy cơ thua lỗ do chi phí vận hành cao, đặc biệt tại Mỹ - quốc gia đồng đăng cai giải đấu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 tại Trung tâm Kenedy, Washington D.C., Mỹ ngày 5/12/2025. Ảnh: AP

Trước đó, FIFA công bố quỹ thưởng kỷ lục 727 triệu USD cho kỳ World Cup mở rộng lên 48 đội, trong đó mỗi đội nhận tối thiểu 10,5 triệu USD và đội vô địch được 50 triệu USD. Tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi gần đây, mức phân bổ này dự kiến sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Không chỉ tiền thưởng, FIFA cũng lên kế hoạch nâng mức tài trợ phát triển dành cho 211 liên đoàn thành viên, vượt con số dự kiến 2,7 tỷ USD trong chu kỳ bốn năm tới. Theo kế hoạch ban đầu, mỗi liên đoàn nhận 5 triệu USD, trong khi sáu liên đoàn châu lục nhận 60 triệu USD, song các khoản này cũng sẽ được tăng thêm.

Đại diện FIFA cho biết tổ chức đang thảo luận với các liên đoàn trên toàn cầu nhằm mở rộng nguồn thu và tăng hỗ trợ tài chính, bao gồm tiền thưởng cho các đội dự World Cup 2026 và quỹ phát triển bóng đá.

FIFA dự báo doanh thu đạt 13 tỷ USD trong chu kỳ bốn năm kết thúc bằng World Cup 2026, trong đó riêng giải đấu đóng góp khoảng 9 tỷ USD. Nền tảng tài chính vững mạnh được cho là yếu tố giúp tổ chức này có dư địa tăng chi.

Tuy vậy, nhiều liên đoàn, đặc biệt ở châu Âu như Liên đoàn Bóng đá Anh, cho rằng mức thưởng hiện tại khó bù đắp chi phí nếu đội tuyển không vào sâu. Theo cơ chế cũ, tiền thưởng tăng không đáng kể qua từng vòng đấu và chỉ tăng mạnh từ bán kết trở đi, khiến nhiều đội đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Ngoài chi phí vận hành cao tại Mỹ, gánh nặng thuế cũng là vấn đề lớn. FIFA được miễn thuế, nhưng các đội tham dự phải chịu thuế liên bang, bang và địa phương với mức khác nhau. Ví dụ, bang Florida không thu thuế bang, trong khi New Jersey áp mức 10,75% và California lên tới 13,3%.

Theo The Guardian, FIFA đã lắng nghe phản hồi từ các liên đoàn và sẽ sớm công bố chi tiết điều chỉnh sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Vancouver.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu dự kiến lên tới 104. Giải sẽ được tổ chức tại khoảng 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô giúp nhiều đội tuyển có cơ hội góp mặt hơn, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về chất lượng chuyên môn và áp lực di chuyển do khoảng cách địa lý lớn.

Theo vnexpress.net