U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận chung kết với sự tự tin sau những kết quả thuận lợi trước đó, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland nhanh chóng kiểm soát thế trận, chủ động triển khai tấn công ngay từ những phút đầu. Trong khi đó, U17 Malaysia lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành.

Ngay phút thứ 8, U17 Việt Nam đã tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Sỹ Bách thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp, bóng dội cột dọc. Tuy nhiên, sức ép liên tục sớm được cụ thể hóa. Phút 11, từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Quý Vương tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho U17 Việt Nam.

Sau bàn thua, U17 Malaysia vẫn duy trì đội hình thấp, tạo điều kiện để U17 Việt Nam tiếp tục áp đặt thế trận. Đội bóng áo đỏ liên tục tạo ra các tình huống uy hiếp, đặc biệt từ những pha bóng cố định. Phút 43, Nguyễn Lực thực hiện cú sút phạt hiểm hóc nhưng thủ môn đối phương kịp thời cản phá.

Những nỗ lực tấn công của U17 Việt Nam tiếp tục được đền đáp ở phút bù giờ hiệp một. Phút 45+4, từ pha đi bóng bên cánh trái, Nguyễn Lực kiến tạo để Văn Dương bứt tốc dứt điểm, bóng đập khung thành trước khi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 55, từ tình huống phản công nhanh, Trí Dũng căng ngang thuận lợi để Văn Dương dứt điểm tung lưới U17 Malaysia. Sau khi tham khảo công nghệ hỗ trợ trọng tài, bàn thắng được công nhận, nâng tỷ số lên 3-0.

Với lợi thế an toàn, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn, không để đối phương tạo ra cơ hội đáng kể. Trong quãng thời gian còn lại, đội vẫn duy trì thế trận chủ động, song không có thêm bàn thắng.

Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0, qua đó đăng quang thuyết phục tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Đây là lần thứ 6 đội tuyển góp mặt trong trận chung kết và là lần thứ 4 giành chức vô địch, sau các năm 2006, 2010 và 2017.

Với thành tích này, U17 Việt Nam chính thức vượt qua các đối thủ trong khu vực để trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Bên cạnh danh hiệu tập thể, các cầu thủ U17 Việt Nam còn được vinh danh ở các hạng mục cá nhân. Tiền vệ Nguyễn Lực được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong khi thủ môn Xuân Hòa nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đồng thời biểu dương tinh thần thi đấu và sự tiến bộ rõ nét của các cầu thủ. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng nhấn mạnh, toàn đội cần tiếp tục duy trì sự tập trung, chuẩn bị tốt nhất cho Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sắp tới.

Chức vô địch khu vực không chỉ là kết quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị bài bản, mà còn là bước đệm quan trọng để U17 Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường châu lục.

Theo nhandan.vn