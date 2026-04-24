“Bão chấn thương” đe dọa World Cup

Hàng loạt ca chấn thương nghiêm trọng sau mùa giải 2025/26 khắc nghiệt đang đe dọa chất lượng chuyên môn của World Cup 2026, khi nhiều ngôi sao đứng trước nguy cơ vắng mặt hoặc không đạt thể trạng tốt nhất.

Cơn bão chấn thương đang phủ bóng lên kỳ World Cup tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Các sao trẻ Lamine Yamal và Estevao Willian đối mặt nguy cơ không đạt thể trạng tốt nhất, trong khi những tên tuổi như Hugo Ekitike hay Serge Gnabry đã chắc chắn lỡ hẹn giải đấu diễn ra vào tháng 6 và 7.

Nguyên nhân chính là sự quá tải thể lực. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến mật độ thi đấu dày đặc ngay từ đầu, với cường độ cao kéo dài suốt nhiều tháng. Việc tích lũy số phút thi đấu lớn khiến thể trạng cầu thủ bị bào mòn nghiêm trọng, đẩy nguy cơ chấn thương lên mức báo động khi World Cup đang đến gần.

Hugo Ekitike chấn thương nặng trong trận Liverpool gặp PSG ở lượt về tứ kết Champions League tối 14/4. Ảnh: Liverpool FC

Chấn thương nặng gia tăng. World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ chứng kiến không ít sự vắng mặt đáng tiếc, đặc biệt từ các ca đứt gân gót chân (Achilles) - một trong những chấn thương nặng nhất trong bóng đá.

Khi gân gót bị đứt hoàn toàn, cầu thủ gần như mất khả năng chạy và bật nhảy. Phương án xử lý phổ biến là phẫu thuật nối gân, sau đó bất động chân trong nhiều tuần trước khi bước vào giai đoạn phục hồi chức năng.

Thời gian nghỉ thi đấu thường kéo dài 6 đến 9 tháng, thậm chí lâu hơn tùy cơ địa và mức độ tổn thương. Nguy hiểm hơn, ngay cả khi trở lại, cầu thủ cũng có thể suy giảm tốc độ và sức bật - yếu tố sống còn với các vị trí tấn công.

Trường hợp của Hugo Ekitike là ví dụ. Tiền đạo của Liverpool bị rách gân Achilles phải trong trận gặp PSG ở lượt về tứ kết Champions League và phải nghỉ hết năm 2026.

Nhiều cầu thủ khác như Juan Foyth (Villarreal, tuyển Argentina), Luis Malagón (MX America, tuyển Mexico), Cameron Carter-Vickers (Celtic, tuyển Mỹ) hay Gustav Hans Lundgren (GAIS, tuyển Thụy Điển) cũng gặp vấn đề tương tự và sẽ không thể góp mặt tại World Cup.

Rodrygo Goes đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ngoài đầu gối phải, không thể dự World Cup 2026. Ảnh: Marca

Nỗi ám ảnh dây chằng chéo. Bên cạnh gân Achilles, đứt dây chằng chéo trước (ACL) tiếp tục là nỗi ám ảnh lớn nhất với cầu thủ chuyên nghiệp. Đây là bộ phận giữ vai trò ổn định khớp gối; khi bị đứt, đầu gối trở nên mất vững, khiến cầu thủ không thể thực hiện các động tác xoay trở, đổi hướng hoặc tăng tốc.

Phương án điều trị gần như bắt buộc là phẫu thuật tái tạo dây chằng, sau đó là chương trình phục hồi kéo dài và rất khắt khe. Thời gian nghỉ thi đấu thường từ 7 đến 10 tháng, trong đó giai đoạn cuối mới có thể trở lại tập luyện với bóng và thi đấu đối kháng. Nguy cơ lớn nhất là tái phát nếu trở lại quá sớm hoặc không đảm bảo sức mạnh cơ quanh khớp gối. Ngoài yếu tố cường độ thi đấu, mặt sân xuống cấp và va chạm mạnh cũng góp phần làm gia tăng chấn thương này.

Những cái tên như Rodrygo (Real Madrid, tuyển Brazil), Joaquin Panichelli (Strasbourg, tuyển Argentina), Samu Aghehowa (Porto, tuyển Tây Ban Nha), Takumi Minamino (Monaco, Nhật Bản) và Mohammed Salisu (Monaco, tuyển Ghana) nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt của xu hướng này.

Lamine Yamal chấn thương cơ đùi sau và phải nghỉ hết mùa 2025-2026. Ảnh: AP

Rách cơ - hệ quả của quá tải. Ngoài các chấn thương nặng về gân và dây chằng, rách cơ cũng đang trở thành vấn đề phổ biến do lịch thi đấu dày đặc và cường độ vận động cao.

Các nhóm cơ dễ bị tổn thương nhất là cơ đùi sau, cơ đùi trước và cơ bắp chân - những bộ phận chịu tải lớn trong các pha bứt tốc, dừng đột ngột hoặc đổi hướng. Khi bị rách cơ, cầu thủ thường phải nghỉ từ 3 đến 8 tuần với các mức độ khác nhau, nhưng nếu tái phát hoặc rách nặng, thời gian hồi phục có thể kéo dài hơn nhiều.

Serge Gnabry là ví dụ điển hình khi các vấn đề cơ bắp khiến anh không thể góp mặt tại World Cup. Trong khi đó, Lamine Yamal (Barca, tuyển Tây Ban Nha) và Estevao (Chelsea, tuyển Brazil) cũng đang chịu áp lực lớn về thể trạng khi liên tục phải thi đấu ở cường độ cao từ cấp CLB đến đội tuyển. Các trường hợp như Eder Militao (Real, tuyển Brazil) hay Arda Guler (Real, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ) tiếp tục cho thấy nguy cơ rách cơ và quá tải vẫn hiện hữu, đặc biệt với những cầu thủ phải thi đấu liên tục trong nhiều đấu trường.

Không chỉ cầu thủ tuyến trên, các thủ môn như Alisson (Liverpool, tuyển Brazil) và Marc-Andre ter Stegen (Barca, tuyển Đức) cũng đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục sau các vấn đề thể trạng kéo dài.

Cristian Romero bật khóc khi rời sân vì chấn thương trong trận Tottenham thua Sunderland ở Ngoại hạng Anh ngày 12/4/2026. Ảnh: BBC

Trong bối cảnh đó, áp lực từ CLB càng khiến tình hình thêm phức tạp. Trường hợp của Cristian Romero tại Tottenham - đội bóng đang phải căng mình trong cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh - cho thấy cầu thủ đôi khi buộc phải thi đấu khi chưa đạt trạng thái tốt nhất, làm tăng nguy cơ tái phát chấn thương.

Với hàng loạt vấn đề từ đứt gân gót chân, dây chằng chéo trước đến rách cơ, World Cup 2026 đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng đáng kể về chất lượng khi nhiều ngôi sao có thể vắng mặt hoặc không đạt phong độ cao nhất.

Theo vnexpress.net