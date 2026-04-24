Vận động viên Đất Tổ giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Trong khuôn khổ chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026 được tổ chức tại Hải Nam (Trung Quốc), sáng 24/4, gương mặt trẻ tài năng Hà Thị Thúy Hằng thuộc biên chế của Thể thao Phú Thọ đã toả sáng rực rỡ ở môn điền kinh để mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.

Vận động viên Đất Tổ giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Gương mặt trẻ sinh năm 2006 chia sẻ niềm vui với Ban huấn luyện Đội tuyển Điền kinh Việt Nam.

Ở lượt thi chung kết nội dung nhảy xa, mặc dù gặp không ít khó khăn trong những lượt nhảy đầu tiên khi chưa có được kết quả như ý, song Thúy Hằng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và sự tự tin để có được thông số ấn tượng lần lượt là 5,94m và 6,16m trong 2 lượt nhảy cuối. Đây là kết quả tốt nhất trong số 13 VĐV tham gia tranh tài, đưa VĐV trẻ sinh năm 2006 của Phú Thọ giành Huy chương Vàng chung cuộc.

Thành tích ấn tượng của Hà Thị Thúy Hằng đã giúp đoàn thể thao Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí thứ Tư trên bảng tổng sắp huy chương, xếp sau các đoàn đã có 2 Huy chương Vàng như: Trung Quốc, UAE và Philippines.

Ngay sau khi kết thúc chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2026, VĐV Hà Thị Thúy Hằng sẽ tiếp tục ở lại Trung Quốc để tham dự Giải các nội dung nhảy châu Á trong thời gian tới.

Quốc Đại


Quốc Đại

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại hội thể thao bãi biển Châu Á Đoàn thể thao Việt Nam Trung Quốc Huy chương vàng Bảng tổng sắp huy chương Chương trình Đất Tổ Đầu tiên Ấn tượng Kết quả
