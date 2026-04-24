Hà Nội Tasco Auto và Biên Phòng MB vào chung kết Cúp Hùng Vương 2026

Tối 23/4, tại Nhà luyện tập và Thi đấu TDTT tỉnh, hai trận bán kết đầu tiên ở nội dung nam và nữ Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 đã diễn ra sôi nổi, qua đó xác định những đội bóng đầu tiên giành quyền vào chung kết.

Trận bán kết đầu tiên ở nội dung nữ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19. Đây được coi là một trận đấu khó đoán, dù Binh chủng Thông tin là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất ở Cúp Hùng Vương, trong khi Hà Nội Tasco Auto có lần đầu tiên dự giải.

Binh chủng Thông tin (áo đỏ) gặp khó trước sức mạnh của tân binh Hà Nội Tasco Auto.

Thế nhưng, với những sự đầu tư mạnh mẽ, Hà Nội Tasco Auto có rất nhiều ngôi sao trong đội hình và đã toàn thắng cả 7 trận ở Giai đoạn 1 - Giải vô địch quốc gia. Hà Nội Tasco Auto từng thắng Binh chủng Thông tin trong 5 set rất kịch tính chỉ cách đây hơn 2 tuần.

Những cú đập trên chắn của ngoại binh Ivana Vanjak là sự khác biệt của Hà Nội Tasco Auto.

Nhưng ở trận đấu bán kết Cúp Hùng Vương, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn nhiều với đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong 2 set đấu đầu tiên, Hà Nội Tasco Auto với sự tỏa sáng rực rỡ của Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang và đặc biệt là ngoại binh Ivana Vanjak đã làm lu mờ bộ đôi người Trung Quốc bên phía Binh chủng Thông tin là Sun Jie và Che Wenhan. Trong khi đó, Binh chủng Thông tin gặp vấn đề trong cả khâu đỡ bước 1, bám chắn và tấn công nên đã thua khá nhanh với các tỷ số 18-25 và 12-25.

Phụ công Lê Thanh Thúy chơi hay để góp công lớn vào chiến thắng của CLB Hà Nội Tasco Auto.

Chỉ đến set 3, trong tình thế không còn gì để mất, các tay đập của Binh chủng Thông tin mới vùng lên và tạo nhiều khó khăn hơn cho Như Quỳnh và các đồng đội. Sự xuất sắc của Lâm Oanh, Phạm Hiền và sức trẻ của tay đập được coi là “Tương lai của bóng chuyền Việt Nam” Phạm Quỳnh Hương giúp cho đội bóng Quân đội liên tục dẫn điểm.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm quan trọng nhất thì họ lại để cho Hà Nội Auto Tasco san bằng cách biệt. Hai đội liên tục giằng co và Hà Nội Tasco Auto đã thể hiện bản lĩnh tốt hơn để thắng 34-32. Qua đó, kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 để lần đầu tiên vào trận Chung kết Cúp Hùng Vương.

Niềm vui vào chung kết của đội bóng lần đầu tiên giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương.

Ở trận đấu bán kết Nam diễn ra sau đó giữa Biên phòng MB gặp Hà Nội, mọi dự đoán đều nghiêng về đội bóng đã có 3 lần liên tiếp vô địch Cúp Hùng Vương là Biên phòng MB khi họ cũng đã thắng trong cả 7 trận ở giải VĐQG, trong đó có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước chính Hà Nội. Nhưng việc Hà Nội có lần đầu tham dự Cúp Hùng Vương cũng giúp họ được kỳ vọng tạo nhiều khó khăn hơn cho Biên phòng.

“Dàn sao” của Biên Phòng MB tỏ ra quá mạnh trước CLB Hà Nội.

Thế nhưng, những khó khăn ấy không đến trong hiệp 1 khi Biên Phòng sớm giành chiến thắng với tỷ số 25-15. Sang set thứ 2, sự nỗ lực của đội bóng Thủ đô giúp họ tạo ra thế trận tốt hơn. Họ liên tục dẫn điểm và đã có rất nhiều cơ hội san tỷ số 1-1 khi dẫn 24-22. Nhưng đúng vào những thời điểm quan trọng nhất thì một lần nữa, hình ảnh quen thuộc là những cuộc lội ngược dòng của Biên phòng lại diễn ra. Họ cân bằng tỷ số 24-24 trước khi thắng 28-26 đầy kịch tính.

Sang set 3, với tâm lý đi xuống của Hà Nội sau hiệp thua đầy đáng tiếc, cùng với sự thăng hoa của những tuyển thủ quốc gia bên phía Biên Phòng như Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Thế Khải... đã giúp các học trò của HLV Trần Đình Tiền có set thắng khá dễ với tỷ số 25-17 để lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở trận Chung kết Cúp Hùng Vương.

Rất đông khán giả đã có mặt ở Nhà luyện tập và Thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ để theo dõi Cúp Hùng Vương.

Theo kế hoạch, tối 24/4, hai đội bóng còn lại vào chung kết sẽ được xác định sau trận bán kết nữ giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp VTV Bình Điền Long An (19h), tiếp đó là trận bán kết nam giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Tân Cảng.

Huy Trần