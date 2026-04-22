CLB tý hon của Nhật Bản tạo địa chấn, vào chung kết C1 châu Á

Machida Zelvia (Nhật Bản) giành quyền vào chơi chung kết AFC Champions League Elite ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Đội bóng lần đầu tiên tham dự giải đấu Machida Zelvia đã giành được một suất vào chung kết AFC Champions League Elite sau chiến thắng gây tranh cãi 1-0 trước đội bóng Shabab Al Ahli của UAE tại Jeddah. Đại diện Nhật Bản chưa từng góp mặt ở giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu lục cho đến mùa giải này, đ

Đáng chú ý, Shabab Al Ahli đã bị từ chối bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ khi pha solo xuất sắc và dứt điểm của Guilherme Bala bị trọng tài từ chối vì đội bóng UAE đã bắt đầu lại trận đấu trước khi Machida được thay người.

Machida Zelvia mới chỉ lên hạng J-League 1 từ năm 2024 và lần đầu tiên đá C1 châu Á

Machida sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Al Ahli của Ả Rập Xê Út trong trận chung kết tại Sân vận động Thể thao King Abdullah. Họ đang nỗ lực trở thành nhà vô địch châu lục thứ chín đến từ Nhật Bản. Việc góp mặt trong trận đấu danh giá này đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khác trong sự nghiệp của huấn luyện viên Go Kuroda, người đã dành 28 năm huấn luyện một đội bóng đá trường trung học trước khi được giao quyền dẫn dắt Machida vào năm 2023.

Trong mùa giải đầu tiên, Kuroda đã dẫn dắt câu lạc bộ thăng hạng từ giải J2 League, trước khi cán đích ở vị trí thứ 3 của J-League 1 để giành quyền tham dự AFC Champions League. Ngược lại, Shabab Al Ahli được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ quốc tế Bồ Đào Nha Paulo Sousa, người đã giành chức vô địch UEFA Champions League cùng Borussia Dortmund năm 1997.

Machida đã có khởi đầu hoàn hảo khi ở phút thứ 12, Soma tận dụng sai lầm của hậu vệ người Serbia Bogdan Planic để vượt qua thủ môn Hamad Al Meqbaali của Shabab Al Ahli và ghi bàn. Á quân năm 2015, Shabab Al Ahli đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trước Machida vào cuối hiệp một, hậu vệ người Brazil Kauan Santos tung cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm nhưng bóng đập trúng xà ngang.

5 phút trước khi hiệp một kết thúc, Machida được hưởng quả phạt đền khi đội trưởng của Shabab Al Ahli, Federico Cartabia, bị cho là đã phạm lỗi với Soma trong vòng cấm. Tuy nhiên, quyết định này đã bị VAR hủy bỏ.

Ngay sau phút thứ 60, Bala đã có bàn thắng gỡ hòa đầu tiên nhưng bị trọng tài từ chối vì lỗi việt offside. Vài phút sau, cầu thủ dự bị Mohammed Juma của Shabab Al Ahli lại sút bóng hụt một cách khó hiểu từ khoảng cách chỉ bốn mét. Trận đấu kết thúc trong sự tranh cãi, khi Sousa bỏ ra khỏi sân trước khi thời gian bù giờ kết thúc, trong khi Al Meqbaali bị đuổi khỏi sân vì phản đối trọng tài sau tiếng còi mãn trận.

