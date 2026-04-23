U17 Việt Nam lập kỷ lục bất bại sau khi biến U17 Australia thành cựu vô địch

Giành chiến thắng trước U17 Australia, U17 Việt Nam không chỉ giành quyền vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 mà còn thiết lập nên kỷ lục với chuỗi 15 trận bất bại.

U17 Việt Nam lập nên kỷ lục bất bại. Nguồn: VFF

​U17 Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026.

Nguyễn Mạnh Cường và Chu Ngọc Nguyễn Lực thay nhau ghi bàn để giúp U17 Việt Nam ngược dòng thành công sau khi phải sớm nhận bàn thua.

U17 Việt Nam lập kỷ lục

Chiến thắng này không chỉ giúp U17 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết mà còn lập nên kỷ lục mới dưới thời đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland.

Cụ thể, chiến thắng trước U17 Australia giúp U17 Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 15 trận trên mọi đấu trường tại các giải đấu chính thức.

Trong chuỗi 15 trận bất bại, “các chiến binh Sao vàng” đã giành đến 11 chiến thắng và 4 trận hòa, ghi được 56 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 4 lần.

Chuỗi trận bất bại của U17 Việt Nam bắt đầu từ vòng loại U17 châu Á 2025 và k vòng chung kết châu Á năm đó. Đáng chú ý, tại vòng bảng, đội bóng của Cristiano Roland đều đã cầm hòa trước các đối thủ mạnh như Australia, UAE và Nhật Bản cùng với tỷ số 0-0.

Đến vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới.

Còn tại giải U17 Đông Nam Á 2026 đang diễn ra, U17 Việt Nam đã giành được 3 trận thắng và 1 hòa (ghi 16 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn). Đây là thành tích chưa có đội bóng trẻ nào của Việt Nam làm được.

Trong chuỗi 15 trận bất bại, U17 Việt Nam ghi được 56 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 4 lần. Nguồn: VFF

Đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội nối dài kỳ tích nếu như vượt qua U17 Malaysia ở trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

HLV Cristiano Roland nói gì sau khi hạ bệ U17 Australia?

Sau chiến thắng 2-1 trước U17 Australia, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland bày tỏ niềm vui và sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ cho trận chung kết sắp tới.

Phát biểu tại họp báo sau trận, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết: “Tôi rất vui và hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng đến từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Toàn đội đã nhập cuộc với sự tự tin, dù phải nhận bàn thua sớm nhưng không hề bị ảnh hưởng về tâm lý.”

Theo nhà cầm quân người Brazil, yếu tố then chốt giúp U17 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng chính là sự kiên nhẫn và tinh thần thi đấu bền bỉ.

“Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Australia,” ông nhấn mạnh.

Vị “thuyền trưởng” này cũng dành lời cảm ơn tới các cộng sự trong ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu. “Tôi muốn cảm ơn BHL và các cầu thủ vì đã chiến đấu với tinh thần cao nhất. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho những gì toàn đội đã thể hiện.”

Tuy vậy, huấn luyện viên Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam vẫn cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của giải. “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết.”

HLV Cristiano Roland hài lòng về những gì mà các học trò đã thể hiện. Nguồn: VFF

Đánh giá về đối thủ U17 Malaysia, huấn luyện viên Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng. “Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan,” nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 24/4 tới.

U17 Việt Nam từng giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia ở trận ra quân tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, với tính chất của một trận chung kết, cuộc tái đấu giữa hai đội hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận căng thẳng và khó lường hơn.

Theo Vietnam+