World Cup 2026: 11 cái tên định hình cuộc chơi

Với sự góp mặt của những ngôi sao trải đều ở cả ba tuyến, đội hình này được xem là tập hợp những gương mặt nổi bật nhất hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao trên các sân cỏ Bắc Mỹ.

Tây Ban Nha giành quyền tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

World Cup luôn là sân khấu của những ngôi sao xuất sắc nhất hành tinh. Dù một số tên tuổi lớn vắng mặt vì không vượt qua vòng loại hoặc chấn thương, phần lớn những cầu thủ hàng đầu của bóng đá thế giới đương đại vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu gồm 11 ngôi sao được đánh giá cao nhất trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khung gỗ, Thibaut Courtois vẫn là lựa chọn số một. Thủ thành của Real Madrid tiếp tục duy trì đẳng cấp hàng đầu thế giới với thể hình lý tưởng, khả năng phản xạ xuất sắc và sự ổn định đáng kinh ngạc. Ở tuổi 34, tuyển thủ Bỉ vẫn là chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất của bóng đá thế giới.

Hàng phòng ngự gồm Achraf Hakimi, William Saliba, Gabriel và Nuno Mendes. Hai hậu vệ biên của PSG là Hakimi và Nuno Mendes nổi bật với tốc độ, khả năng hỗ trợ tấn công và tạo đột biến từ hai cánh. Trong khi đó, cặp trung vệ của Arsenal là Saliba và Gabriel mang đến sự chắc chắn với khả năng tranh chấp, đọc tình huống và duy trì sự ổn định ở những trận đấu đỉnh cao.

Tuyến giữa quy tụ ba trong số những tiền vệ xuất sắc nhất hiện nay gồm Vitinha, Pedri và Michael Olise. Vitinha được xem là “nhạc trưởng” trong lối chơi của PSG nhờ khả năng điều tiết trận đấu và tư duy chiến thuật sắc bén. Pedri tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong lối chơi của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha với khả năng sáng tạo cùng những đường chuyền giàu đột biến.

Trong khi đó, Olise đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp, gây ấn tượng bằng kỹ thuật, khả năng tạo cơ hội và đóng góp trực tiếp vào hàng chục bàn thắng cho Bayern Munich.

Trên hàng công là bộ ba ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay: Lamine Yamal, Kylian Mbappé và Harry Kane. Sau khi tỏa sáng tại EURO 2024, Yamal bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp với vị thế của một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Mbappé tiếp tục là đầu tàu của tuyển Pháp với khả năng săn bàn và tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Trong khi đó, Kane vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể trong màu áo Bayern Munich, khẳng định vị thế là một trong những tiền đạo cắm toàn diện và hiệu quả nhất bóng đá đương đại.

Với sự góp mặt của những ngôi sao trải đều ở cả ba tuyến, đội hình này được xem là tập hợp những gương mặt nổi bật nhất sẽ góp mặt tại World Cup 2026, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao trên các sân cỏ Bắc Mỹ.

Theo TTXVN