Mỹ đối mặt thử thách an ninh chưa từng có ở World Cup 2026

Chủ nhà Mỹ đang căng mình ứng phó hàng loạt rủi ro trước World Cup, từ nguy cơ an ninh đến bóng ma dịch Ebola và khả năng cổ động viên bị sốc nhiệt.

Hàng triệu người hâm mộ chuẩn bị đổ về 11 thành phố của Mỹ dự World Cup 2026, đặt ra khối lượng công việc khổng lồ cho hệ thống phòng vệ quốc gia. Để đối phó với quy mô giải đấu lớn nhất lịch sử gồm 48 đội và 104 trận, giới chức an ninh Mỹ đang ráo riết phối hợp toàn diện từ cấp địa phương, tiểu bang đến liên bang. Mọi phương án bảo vệ đều đã lên kịch bản chi tiết nhằm kiểm soát mọi rủi ro và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giải đấu.

Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng, ông Andrew Giuliani, nhận định nước Mỹ đang phải đồng thời tổ chức 11 sự kiện an ninh khu vực, tương ứng 11 thành phố tổ chức World Cup đặc biệt phức tạp. Chính phủ liên bang đã giải ngân 625 triệu USD để nâng cấp năng lực phòng vệ tại các thành phố chủ nhà. Mạng lưới tình báo cũng hoạt động hết công suất để chia sẻ dữ liệu liên tục giữa các thành phố tổ chức World Cup.

Ông Giuliani đưa ra ví dụ, khi có một dấu hiệu khả nghi đe dọa an ninh tại Miami sẽ lập tức cảnh báo tới Seattle. Trên cơ sở này, giới chức an ninh Mỹ chủ động ứng phó với mọi kịch và không để “thảm họa” xảy ra liên hoàn giữa các thành phố.

Bên cạnh an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh cũng là bài toán cần được giải quyết khẩn cấp tại Mỹ trước thềm World Cup 2026. Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi virus Ebola bùng phát tại Congo và Uganda, buộc Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Mỹ đã phát tối hậu thư cho đội tuyển CHDC Congo: cấm tuyệt đối việc triệu tập cầu thủ từng ở vùng dịch trong 21 ngày gần nhất. Nếu vi phạm hoặc có cá nhân xuất hiện triệu chứng của virus Ebola, toàn đội CHDC Congo bị cấm nhập cảnh vào thành phố Houston.

Quy định y tế khắt khe của chủ nhà Mỹ đã làm xáo trộn hoàn toàn kế hoạch chuẩn bị cho World Cup của đại diện châu Phi. Tuyển CHDC Congo buộc hủy đợt tập huấn 3 ngày và buổi lễ xuất quân tại thủ đô Kinshasa. Quá trình chạy đà của họ càng thêm bế tắc khi trận giao hữu với tuyển Chile đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Thị trưởng thành phố La Linea de la Concepcion (Tây Ban Nha) đã kiên quyết từ chối cấp phép tổ chức trận đấu giao hữu này vì lo ngại mầm bệnh lan rộng vào cộng đồng.

Ở diễn biến khác, FIFA ban bố lệnh cấm mang chai nước tái sử dụng vào 16 sân vận động. FIFA lo ngại cổ động viên có thể biến chai nước đóng băng thành món vũ khí để ném xuống sân, tấn công cầu thủ, cổ động viên và lực lượng an ninh. Tuy nhiên, giới chức an ninh Mỹ lo ngại khán giả không chịu nổi cái nắng gắt, dẫn đến sốc nhiệt nếu không được mang nước vào sân.

Một số sân bóng tại Mỹ không có mái che toàn sân, do đó càng gây khó khăn cho cổ động viên để theo dõi trận đấu ở World Cup. Lúc này, giới chức an ninh Mỹ đang đàm phán với FIFA để tìm giải pháp tối ưu.

Theo tienphong.vn