Liverpool bổ nhiệm HLV Iraola

AnhLiverpool bổ nhiệm Andoni Iraola theo hợp đồng đến tháng 6/2028, đặt niềm tin vào HLV người Tây Ban Nha sau ba mùa giải gây ấn tượng cùng Bournemouth.

Tối 4/6, Liverpool xác nhận Iraola sẽ dẫn dắt đội bóng từ mùa 2026-2027, thay thế Arne Slot vừa rời Anfield cuối tuần trước.

Theo báo Anh Telegraph, Liverpool đạt thỏa thuận miệng với Iraola từ tối 2/6. Đến sáng 4/6, HLV người Tây Ban Nha có mặt tại Merseyside để hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Ông cùng người đại diện Joseba Barandiaran tham quan trung tâm huấn luyện AXA và sân Anfield dưới sự hướng dẫn của Giám đốc thể thao Richard Hughes, trước khi đặt bút ký hợp đồng có thời hạn hai năm.

Đây là thời hạn ngắn hơn thông lệ đối với một HLV mới tại đội bóng lớn. Tuy nhiên, chính Iraola đề nghị thời hạn này, tương tự các hợp đồng ông từng ký trong sự nghiệp cầm quân. HLV xứ Basque muốn tự chứng minh năng lực trước khi nghĩ đến những cam kết dài hạn hơn trong tương lai.

HLV Andoni Iraola vỗ tay cảm ơn CĐV Bournemouth sau trận gặp Arsenal trên sân Emirates, London, Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

“Tôi thực sự rất hào hứng”, Iraola nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với Liverpool. "Ai cũng biết Liverpool là CLB lớn bậc nhất thế giới. Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi càng cảm thấy đội bóng đặc biệt".

Ông nhấn mạnh sức hút của Liverpool nằm ở bầu không khí trên khán đài, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, chất lượng đội hình và cơ hội cạnh tranh các danh hiệu lớn. "Không cần nhiều lý do để bị Liverpool thu hút. Được làm việc với những cầu thủ đẳng cấp cao nhất và có cơ hội chiến đấu cho các danh hiệu là điều hấp dẫn. Khó tìm được nơi nào tốt hơn thế", HLV người Tây Ban Nha nói thêm.

Iraola sinh ra tại xứ Basque, phía bắc Tây Ban Nha. Khi còn thi đấu, ông là hậu vệ phải của Athletic Bilbao, nơi ông chơi hơn 500 trận trong 12 mùa. Ông cũng có bảy lần khoác áo đội tuyển quốc gia trước khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại New York City FC năm 2016.

Sự nghiệp huấn luyện của Iraola bắt đầu năm 2018 tại AEK Larnaca ở Cyprus. Ngay mùa đầu tiên, ông giúp đội bóng giành Siêu Cup Cyprus. Sau đó, ông chuyển sang Mirandes ở giải hạng Hai Tây Ban Nha rồi tiếp quản Rayo Vallecano năm 2020. Tại đây, Iraola nhanh chóng gây tiếng vang khi đưa đội bóng thăng hạng La Liga ngay mùa đầu tiên. Thành công đó giúp ông lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn trước khi nhận lời dẫn dắt Bournemouth năm 2023.

Ba mùa giải tại Bournemouth là nền tảng quan trọng đưa Iraola đến Anfield. Dưới sự dẫn dắt của ông, CLB miền nam nước Anh dần trở thành hiện tượng của Ngoại hạng Anh nhờ lối chơi giàu năng lượng, gây áp lực quyết liệt và thiên về tấn công. Mùa vừa qua, Bournemouth cán đích thứ sáu, giành vé dự Europa League lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Bournemouth khép lại mùa giải bằng chuỗi 18 trận bất bại ở nửa sau mùa bóng, thành tích khiến Liverpool tin rằng Iraola là ứng viên phù hợp nhất cho quá trình tái thiết sau một mùa giải thất vọng.

Liverpool từng cân nhắc những lựa chọn khác như Sebastian Hoeness (Stuttgart) hay Pierre Sage (Lens). Tuy nhiên, ban lãnh đạo đánh giá Iraola vượt trội nhờ kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh cũng như khả năng xây dựng lối chơi chủ động hơn.

Hughes từng đưa Iraola về Bournemouth năm 2023, nay đóng vai trò quan trọng trong thương vụ này. Liverpool thực tế đã theo dõi HLV người Tây Ban Nha từ nhiều năm trước, thậm chí từng muốn chiêu mộ ông khi còn là cầu thủ của Athletic Bilbao vào năm 2013.

Dù vậy, Iraola cũng đối mặt nhiều thách thức khi chuyển từ Bournemouth sang Liverpool. Áp lực tại Anfield lớn hơn rất nhiều so với những gì ông từng trải qua. Ngoài việc cạnh tranh danh hiệu ở Ngoại hạng Anh, Liverpool còn phải chinh chiến tại Champions League, nơi lịch thi đấu dày đặc và yêu cầu về thành tích luôn ở mức cao nhất.

Nhiệm vụ quan trọng của Iraola là giúp hàng công phát huy tối đa tiềm năng. Liverpool đã đầu tư mạnh cho Florian Wirtz và Alexander Isak nhưng bộ đôi này chưa đáp ứng kỳ vọng trong mùa 2025-2026. Ban lãnh đạo tin rằng khả năng phát triển cầu thủ tấn công của Iraola, từng được chứng minh qua những trường hợp như Dominic Solanke, Justin Kluivert hay Antoine Semenyo tại Bournemouth, sẽ giúp đội bóng cải thiện đáng kể hiệu suất ghi bàn.

Bên cạnh đó, HLV người Tây Ban Nha cũng cần giải quyết những vấn đề nơi hàng thủ. Liverpool để lộ nhiều khoảng trống ở mùa trước và thường xuyên gặp khó trước các pha phản công đơn giản. Việc xây dựng sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ là thước đo quan trọng cho nhiệm kỳ của ông tại Anfield.

“Tôi không thể hứa hẹn mọi thứ khi mới đến một đội bóng”, Iraola nói. "Nhưng tôi hiểu mình đang đến đâu và biết người ta kỳ vọng điều gì. Tôi sẵn sàng cho thử thách này".

Trận đấu đầu tiên của Iraola trên cương vị HLV Liverpool dự kiến là giao hữu với Sunderland tại Nashville, Mỹ, ngày 25/7.

Theo vnexpress.net