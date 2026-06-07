Ngoại hạng Anh kiếm tiền nhiều nhất từ cầu thủ dự World Cup 2026

Ngoại hạng Anh đóng góp số lượng cầu thủ nhiều nhất tại World Cup 2026, nhờ đó hưởng lợi từ hệ thống bồi thường mở rộng của FIFA.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, trong danh sách đăng ký của 48 đội tuyển dự World Cup 2026, có 163 cầu thủ đang hoặc từng thuộc biên chế 20 CLB thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Trong đó, 5 trong 10 CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất đến từ Ngoại hạng Anh. Đó là Man City (19), Arsenal (16), Crystal Palace (12), Man Utd, Liverpool (11). 5 CLB còn lại là Bayern Munich (18), PSG (16), Barca (15), Al Hilal, Atletico Madrid (12).

Erling Haaland (phải) cùng các đồng đội trên xe buýt mui trần trong lễ diễu hành kỷ niệm thành tích của các đội nam và nữ Man City tại Manchester ngày 25/5/2026. Ảnh: AP

Sự thống trị về nhân sự cũng giúp các CLB Anh hưởng lợi trực tiếp từ chương trình bồi thường của FIFA dành cho World Cup 2026. Theo cơ chế mới, FIFA sẽ chi trả ít nhất 5.000 USD cho mỗi cầu thủ mỗi ngày mà CLB nhả người lên tuyển tham dự giải đấu. Khoản tiền này được tính từ giai đoạn bắt buộc nhả quân cho tới ngày sau khi đội tuyển dừng thi đấu tại giải.

Ngoài ra, mức chi trả tối thiểu cho mỗi cầu thủ trong toàn bộ giải đấu vào khoảng 160.000 USD, và có thể tăng lên khoảng 285.000 USD nếu cầu thủ đó góp mặt đến trận chung kết.

Tổng quỹ bồi thường của FIFA cho chu kỳ 2026 lên tới 355 triệu USD, trong đó: 250 triệu USD dành cho giai đoạn vòng chung kết World Cup, 100 triệu USD cho các trận vòng loại và 5 triệu USD cho quản lý và hỗ trợ bóng đá CLB.

Ngoài ra, các CLB còn được nhận 2.362 USD cho mỗi trận vòng loại mà cầu thủ của họ được đăng ký trong danh sách thi đấu, ngay cả khi cầu thủ đó không góp mặt tại vòng chung kết.

So với World Cup 2022, mức chi trả theo ngày đã giảm (từng khoảng 10.950 USD/ngày), nhưng tổng quỹ lại tăng mạnh do lần đầu FIFA mở rộng cơ chế sang cả giai đoạn vòng loại. FIFA cho biết thay đổi này nhằm ghi nhận đầy đủ hơn đóng góp của các CLB trong toàn bộ chu kỳ World Cup, thay vì chỉ tính riêng giai đoạn vòng chung kết.

Mỗi cầu thủ sẽ phải tập trung tối thiểu 15 ngày tại World Cup 2026, tính từ trận đầu tiên cho tới khi đội tuyển của họ kết thúc vòng bảng. Theo tính toán, riêng trong giai đoạn này, các CLB thuộc Ngoại hạng Anh sẽ thu về khoảng 25 triệu USD, chỉ từ tiền bồi thường của FIFA.

Sau vòng bảng, con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khi các đội tuyển tiến sâu hơn, kéo dài thời gian cầu thủ được tính phí theo ngày trong chương trình chi trả.

Cup vô địch World Cup của FIFA được trưng bày trong lễ khai trương Trung tâm Truyền hình Quốc tế tại Dallas ngày 1/6/2026. Ảnh: AP

FIFA cũng đã xác nhận quỹ tiền thưởng kỷ lục cho World Cup 2026 với tổng giá trị 655 triệu USD cho giải đấu mở rộng 48 đội. Mỗi đội tuyển giành quyền tham dự sẽ nhận khoản “chuẩn bị” tối thiểu khoảng 10,5 triệu USD, ngay cả khi dừng bước ở vòng bảng. Mỗi đội còn được nhận thêm khoảng 1,1 triệu bảng (1,5 triệu USD) để phục vụ công tác chuẩn bị trước giải.

Tiền thưởng sẽ tăng dần theo thành tích, với nhà vô địch nhận khoảng 50 triệu USD tiền thưởng thuần. Tính cả khoản hỗ trợ chuẩn bị, tổng giá trị FIFA chi cho đội vô địch lên tới 51,5 triệu USD.

FIFA không trả trực tiếp cho cầu thủ, mà khoản tiền này được chuyển cho liên đoàn bóng đá quốc gia, sau đó mỗi liên đoàn sẽ tự phân bổ cho cầu thủ, ban huấn luyện và các hoạt động phát triển bóng đá. Điều này khiến mức thu nhập thực tế của cầu thủ phụ thuộc vào chính sách thưởng của từng quốc gia, thay vì một mức cố định từ FIFA.

Việc mở rộng lên 48 đội, tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico với 104 trận đấu, khiến World Cup 2026 trở thành kỳ đại hội bóng đá có quy mô tài chính và thương mại lớn nhất lịch sử. Với sự gia tăng cả về tiền thưởng lẫn cơ chế bồi thường cho CLB, World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua trên sân cỏ, mà còn là một siêu sự kiện về kinh tế bóng đá toàn cầu.

Theo vnexpress.net