World Cup 2026: Vé xem chung kết bị “thổi giá" lên tới hơn 2 triệu USD

Bốn chỗ ngồi cho trận chung kết ngày 19/7 tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey (Mỹ) nằm phía sau khung thành, khu khán đài thấp được rao bán với giá 2.299.998,85 USD/chỗ.

Sân vận động MetLife. (Ảnh: AP)

Giá vé trận chung kết World Cup 2026 đang bị đẩy lên mức chưa từng có trên thị trường thứ cấp, khi một số người bán chào giá gần 2,3 triệu USD cho mỗi chỗ ngồi.

Theo dữ liệu từ nền tảng Thị trường Trao đổi-Mua bán lại của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), hiện có 4 chỗ ngồi cho trận chung kết ngày 19/7 tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey (Mỹ) được rao bán với giá 2.299.998,85 USD/chỗ. Các vị trí này nằm phía sau khung thành, khu khán đài thấp.

FIFA cho biết không kiểm soát mức giá trên thị trường thứ cấp, nhưng áp dụng phí 15% đối với cả người mua và người bán trong mỗi giao dịch.

Ngoài các mức giá “khủng,“” thị trường cũng ghi nhận nhiều mức giá chênh lệch lớn tùy vị trí. Một chỗ ngồi ở khán đài thấp được rao khoảng 207.000 USD, trong khi một chỗ ở tầng trên cùng có giá 138.000 USD. Thậm chí, các vị trí gần nhau cũng có sự khác biệt đáng kể, có chỗ chỉ khoảng 23.000 USD.

Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất cho trận chung kết được ghi nhận khoảng 10.923 USD/chỗ cho các vị trí ở gần đỉnh khán đài.

FIFA cho biết mô hình bán và chuyển nhượng này phù hợp với thông lệ của các sự kiện thể thao và giải trí lớn tại Bắc Mỹ, trong đó giá được điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thị trường nhằm tối ưu doanh thu và đảm bảo giá trị thương mại của sự kiện.

Trên kênh bán chính thức, FIFA đã mở bán thêm các chỗ ngồi mới, với giá cho trận chung kết ở mức khoảng 10.990 USD.

Giá vé các trận bán kết dao động từ khoảng 9.660 USD đến hơn 11.000 USD, trong khi các trận tứ kết và vòng bảng có mức giá thấp hơn đáng kể, tùy theo trận đấu và địa điểm tổ chức.

Theo FIFA, doanh thu từ World Cup sẽ được tái đầu tư cho 211 liên đoàn thành viên nhằm phát triển bóng đá toàn cầu.

Theo TTXVN