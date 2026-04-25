Xác định 2 trận chung kết Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026

Tối 24/4, tại Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ tiếp tục diễn ra 2 trận bán kết Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 và đã xác định được 2 trận đấu chung kết rất đáng chờ đợi.

Ở trận bán kết 2 của nội dung nữ là cuộc đối đầu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai (HCĐG Lào Cai) và VTV Bình Điền Long An. Trong trận đấu diễn ra cách đây 12 ngày tại giai đoạn 1 - Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, HCĐG Lào Cai từng thắng VTV Bình Điền Long An kịch tính với tỷ số 3 - 2. Và ở trận tái đấu mang ý nghĩa quan trọng hơn tại bán kết Cúp Hùng Vương, 2 đội tiếp tục cống hiến một cuộc đối đầu hấp dẫn.

VTV Bình Điền Long An (áo vàng) khởi đầu thuận lợi khi thắng HCĐG Lào Cai ở set 1.

Trong set 1, thế trận giằng co được tạo ra, sự có mặt của chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã giúp VTV Bình Điền Long An gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Bên phía HCĐG Lào Cai, người nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất là Bích Thủy cũng đã thi đấu ổn định để mang về nhiều điểm số quý giá. Trong thời điểm quan trọng nhất ở set đấu này, Thanh Thúy và đồng đội đã có được điểm quyết định để giành chiến thắng 27 - 25.

Hiệu quả ở những thời điểm quan trọng giúp HCĐG Lào Cai nhiều lần vượt qua khó khăn.

Bích Thủy là nhân tố chủ chốt trong chiến thắng của HCĐG Lào Cai.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà VTV Bình Điền Long An có thể làm được trong trận đấu này. Bước sang set 2, dù vẫn là một hiệp đấu khá cân bằng, nhưng những người tận dụng tốt hơn là các tay đập của HCĐG Lào Cai khi giành chiến thắng với tỷ số 25 - 22.

Mọi thứ còn thuận lợi hơn cho Bích Thủy và đồng đội trong set 3 khi hàng chắn của HCĐG Lào Cai tỏ ra rất hiệu quả. Không chỉ có vậy, họ còn có nhiều điểm “Super Spike” rất đẹp mắt để thắng 25 - 20.

HCĐG Lào Cai sẽ đối đầu với Hà Nội Tasco Auto ở trận chung kết.

Tới set đấu thứ 4, trong tình thế không còn gì để mất, VTV Bình Điền Long An đã thi đấu tốt hơn và liên tục dẫn điểm, họ từng ở khá gần việc có thể đưa trận đấu vào set 5. Thế nhưng, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa lại không thể làm được khi để Hóa chất Đức Giang thắng với tỷ số 3 - 1 và giành vé vào trận chung kết gặp Hà Nội Tasco Auto.

Những cú đập uy lực giúp Công an TP.HCM (áo đỏ) tỏ ra vượt trội.

Trong khi đó, ở trận bán kết 2 nội dung nam, Công an TP. HCM đối đầu với Thể Công Tân Cảng. Khán giả chờ đợi một cuộc đối đầu căng thẳng hơn so với trận đấu mà Công an TP. HCM đã thắng Thể Công 3 - 0 ở Giải vô địch quốc gia. Thế nhưng, khoảng cách giữa 2 đội dường như chưa thể rút ngắn.

Một trận đấu đáng nhớ của VĐV người Iran Ali Haghparast.

Hai ngoại binh của Công an TP. HCM là Ali Haghparast (Iran) và Martin Licek (Cộng hòa Séc) đã cho thấy đẳng cấp khi liên tục có những pha ghi điểm uy lực. Trong một ngày mà từ khả năng đỡ bước một, phát bóng, bám chắn, tấn công 2 biên và phòng ngự hàng sau của Công an TP. HCM đều cho thấy hiệu quả cao hơn thì không có lý do gì để họ không thắng.

2 set đấu đầu tiên sự chênh lệch khá lớn giúp cho Công an TP. HCM thắng khá dễ dàng với tỷ số 25 - 17 và 25 - 20. Tuy nhiên, ở set đấu thứ 3, Thể Công Tân Cảng bất ngờ vùng lên với sự tỏa sáng của tay đập Indonesia Rivan Nurmulki. Đối chuyền cao 2m đã cho thấy hiệu quả trong những tình huống tấn công và phối hợp cùng đồng đội.

Thể Công Tân Cảng có thời điểm đã dẫn 22 - 18, và sau đó có 2 cơ hội giành set point ở tỷ số 24 - 22. Thế nhưng, đó là lúc mà Công an TP. HCM với đội hình đầy kinh nghiệm đã thể hiện bản lĩnh đỉnh cao. Họ ghi liền 4 điểm để kết thúc trận đấu với chiến thắng 3 - 0 (25 - 17, 25 - 20, 26 - 24).

Niềm vui của các CĐV Công an TP. HCM khi lọt vào chung kết để gặp Biên phòng MB.

Như vậy, Công an TP. HCM sẽ tái hiện trận chung kết với Biên phòng MB giống như mùa giải trước. Đó là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử 20 năm của Cúp Hùng Vương với chiến thắng 3 - 2 cho Biên phòng và người hâm mộ bóng chuyền sẽ tiếp tục chờ đợi màn thư hùng đỉnh cao giữa 2 đội vào ngày 26/4.

Trước đó, ngày thi đấu 25/4 diễn ra 2 trận đấu. Vào lúc 19h là trận tranh hạng Ba nam giữa Thể Công Tân Cảng gặp Hà Nội. Ngay sau đó là trận đấu chung kết nội dung nữ giữa 2 đội bóng đang có lực lượng mạnh nhất và cũng có phong độ tốt nhất Việt Nam hiện tại là Hà Nội Tasco Auto gặp Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Huy Trần