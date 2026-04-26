Hà Nội Tasco Auto lần đầu vô địch Cúp Hùng Vương

Tối 25/4, tại Nhà luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh diễn ra trận chung kết nội dung nữ và trận tranh hạng Ba nội dung nam của Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2026. Sau những diễn biến hấp dẫn, giải đấu giàu truyền thống của bóng chuyền Việt Nam đã tìm ra một nhà vô địch mới của nội dung nữ.

Trận chung kết rất được chờ đợi của nội dung nữ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội Tasco Auto gặp Hóa chất Đức Giang Lào Cai (HCĐG). Nếu như HCĐG là cái tên quen thuộc đã góp mặt trong nhiều trận chung kết những năm gần đây, thì với Hà Nội Tasco Auto mới có lần đầu tiên giành quyền dự giải.

Trận chung kết nội dung nữ của Cúp Hùng Vương thu hút rất đông khán giả tới theo dõi.

Thế nhưng, với một lực lượng được đầu tư rất mạnh và đồng đều với những ngôi sao của bóng chuyền Việt Nam như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang hay ngoại binh người Đức Ivana Vanjak, cùng với sự dẫn dắt của HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt, CLB Hà Nội Tasco Auto đã tạo nên phong độ cực kỳ ấn tượng là chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp kể từ giai đoạn 1 của Giải vô địch Quốc gia đến trận bán kết Cúp Hùng Vương.

Hà Nội Auto Tasco (áo xanh) có phong độ ấn tượng với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước trận chung kết.

Chính vì vậy, Hà Nội Tasco Auto là những người được đánh giá cao hơn, dù bên phía HCĐG cũng có những VĐV rất nổi bật như bộ đôi từng thi đấu ở nước ngoài là Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến, cùng sự hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục trước VTV Bình Điền Long An ở bán kết.

Tay đập người Đức Ivana Vanjak tiếp tục tạo nên sự khác biệt với nhiều pha tấn công ghi điểm.

Bước vào trận đấu, 2 đội giằng co nhau ở những điểm số đầu tiên, nhưng Hà Nội Auto Tasco là những người đã chơi tốt hơn trong nửa sau của set 1, họ vượt lên dẫn diểm rất sâu trước HCĐG với rất nhiều pha ghi điểm ấn tượng đến từ Vi Thị Như Quỳnh hay Vanjak và đã kết thúc set này với chiến thắng 25-17.

Hàng chắn của Hà Nội Tasco luôn là thử thách rất khó để vượt qua.

Sang set 2, đã có lúc tưởng chừng khán giả sẽ được chứng kiến một trận chung kết kịch tính khi có thời điểm HCĐG đã dẫn trước 16-13. Nhưng sau đó, họ không giữ được sự ổn định trước sức tấn công mãnh liệt của Hà Nội Auto Tasco. HCĐG chỉ ghi thêm 2 điểm trong set này, trong khi đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có chuỗi lên điểm ấn tượng và thắng với tỷ số 25-18.

Vi Thị Như Quỳnh (số 16) tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội bóng mới.

Tới set thứ 3, tinh thần của các tay đập bên phía HCĐG có phần đi xuống khiến họ liên tục bị dẫn điểm. Đội bóng thủ đô tới 16-8 và ở rất gần với chức vô địch. Nhưng trong tình thế không còn gì để mất, Bích Thủy và các đồng đội cũng đã nỗ lực để rượt đuổi, họ lên từng điểm và rút ngắn được khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm ở tỷ số 18-20. Dù vậy, đó lại là một giới hạn đối với HCĐG. Trong những điểm cuối, hàng chắn của Hà Nội chơi thăng hoa và liên tục chặn đứng những pha tấn công của HCĐG để ghi điểm.

Ở pha bóng quyết định, “hoa khôi bóng chuyền” Lê Thanh Thúy có pha ghi điểm đẳng cấp để mang về chức vô địch lần đầu tiên cho Hà Nội Tasco Auto. Đáng chú ý là ở mùa trước, Thanh Thúy cũng đã đoạt Cúp Hùng Vương trong màu áo Ninh Bình và là một trong rất ít những VĐV vô địch giải đấu này 2 năm liên tiếp ở 2 đội bóng khác nhau.

Niềm vui chiến thắng của đội bóng đến từ Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội Tasco Auto trở thành đội bóng nữ thứ 7 lên ngôi vô địch Cúp Hùng Vương.

Như vậy, CLB Hà Nội Tasco Auto trở thành nhà vô địch nội dung nữ thứ 7 trong lịch sử 18 lần được tổ chức của Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương. Họ đã lên ngôi hoàn toàn thuyết phục với 6 set thắng tuyệt đối và không thua một set nào. Đây sẽ là động lực lớn để đội bóng này viết tiếp những bước đi của mình trên bản đồ bóng chuyền Việt Nam.

Thể Công Tân Cảng (áo xanh) thắng Hà Nội để giành hạng ba lần thứ 5 liên tiếp.

Trước đó, ở trận đấu tranh hạng Ba nội dung Nam, với kinh nghiệm dày dặn hơn, Thể Công Tân Cảng đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 25-22) trước Hà Nội để có được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Tối 26/4, nhà vô địch nội dung nam sẽ được xác định với trận chung kết giữa Biên phòng MB gặp Công an TP.HCM. Cùng với đó còn có trận đấu tranh hạng 3 nữ giữa VTV Bình Điền Long An gặp Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19.

Ngay sau khi kết thúc các trận đấu này, Ban tổ chức sẽ tiến hành lễ bế mạc và trao giải.

Huy Trần - Đức Anh