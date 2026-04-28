Khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao xã Tân Lạc lần thứ I năm 2026

Ngày 28/4, UBND xã Tân Lạc tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao có ý nghĩa quan trọng, đồng thời là ngày hội lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của Nhân dân trên địa bàn.

Diễu hành biểu dương lực lượng tại buổi lễ.

Đại hội là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đất nước; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, đây cũng là dịp đánh giá phong trào TDTT cơ sở, phát hiện, bồi dưỡng vận động viên tiêu biểu, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Đoàn vận động viên tiêu biểu rước đuốc, thắp sáng ngọn lửa truyền thống Đại hội.

Đại hội năm nay thu hút trên 200 vận động viên đến từ 67 khu, xóm và các đơn vị trong xã, tranh tài ở 6 môn thi đấu gồm: Bóng chuyền, bóng bàn, bắn nỏ, đẩy gậy, bơi lội và việt dã. Các nội dung thi đấu không chỉ mang tính hiện đại mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các khối tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Lạc luôn quan tâm phát triển phong trào TDTT quần chúng, góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cho Nhân dân. Toàn xã hiện có 83 câu lạc bộ thể thao, gần 3.000 hộ gia đình thể thao, thu hút hơn 15.000 người thường xuyên tham gia rèn luyện.

Màn đồng diễn tại Đại hội.

Lễ khai mạc được tổ chức bài bản, thu hút hơn 2.000 người tham gia với các nội dung: Diễu hành biểu dương lực lượng, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia. Điểm nhấn là màn đồng diễn nghệ thuật với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, học sinh và Nhân dân, tạo không khí sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng sau sáp nhập.

Đại hội TDTT xã Tân Lạc lần thứ I năm 2026 góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Hồng Duyên


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại hội TDTT Nhân dân Tinh thần tỉnh Phú Thọ Chính trị Vận động viên Đoàn kết Sự kiện Phát triển kinh tế Ngày hội
2026-04-27 15:35:00

Tây Ban NhaTay vợt số một thế giới Jannik Sinner khẳng định chưa thể sánh ngang với các huyền thoại Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal.

World Cup 2026 có thể vượt mốc thưởng 727 triệu USD

World Cup 2026 có thể vượt mốc thưởng 727 triệu USD
2026-04-27 15:35:00

Trước áp lực từ nhiều liên đoàn quốc gia về chi phí tổ chức và thuế tại Mỹ, FIFA đồng ý về nguyên tắc nâng quỹ thưởng và hỗ trợ tham dự World Cup 2026, với quyết định cuối cùng...

