10 cầu thủ giá trăm triệu USD ở bán kết Champions League

PSG chiếm một nửa danh sách, nhưng Bayern và Arsenal sở hữu những cầu thủ đắt nhất có mặt ở vòng bán kết Champions League mùa này.

10. Khvicha Kvaratskhelia, CLB PSG, giá 105 triệu USD theo Transfermarkt. Không chỉ sở hữu tốc độ, kỹ thuật dứt điểm và rê bóng, tiền vệ Kvaratskhelia còn gây ấn tượng ở khả năng chuyển hướng và tăng tốc bất ngờ. Điều đó giúp anh trở thành một mắt xích quan trọng trong lối chơi cường độ cao và giàu tính biến hóa của HLV Luis Enrique. Ở tuổi 25, tiền đạo cánh trái người Georgia có thể còn nhiều năm cùng PSG thống trị châu Âu.

9. Desire Doue, PSG, 105 triệu USD. Không gây đột biến tốt như Kvaratskhelia, nhưng Doue trẻ hơn và có tốc độ phát triển nhanh hơn. Tiền đạo 20 tuổi đạt hiệu suất cao ngay trong hai mùa đầu khoác áo PSG: 16 bàn, 16 kiến tạo trong 61 trận mùa trước và 11 bàn, 7 kiến tạo trong 34 trận mùa này. Năm 2025, anh tiếp bước Lamine Yamal giành giải Cậu Bé Vàng.

8. Julian Alvarez, Atletico, 105 triệu USD. Sau cuộc khủng hoảng giữa mùa, tiền đạo người Argentina lấy lại phong độ bằng cách giúp Atletico vượt qua Barca ở bán kết Cup Nhà vua và tứ kết Champions League. Trong trận lượt đi tứ kết Champions League, chính anh làm đội chủ sân Camp Nou "chết đứng" khi sút phạt trực tiếp mở tỷ số.

Hiện, Alvarez dẫn đầu danh sách lập công trong cả hai mùa chơi cho CLB: 29 bàn trong 57 trận mùa trước và 19 bàn trong 47 trận mùa này.

7. Ousmane Dembele, PSG, 117 triệu USD. Cùng Kvaratskhelia và Doue, Dembele tạo thành bộ ba tiền đạo đang gieo rắc nỗi sợ hãi khắp châu Âu. "Số 10" của PSG không chỉ sở hữu tốc độ, khả năng rê bóng, chuyển hướng tấn công, gây đột biến, mà còn ngày càng hoàn thiện khâu dứt điểm. Tình huống ngoặt bóng rồi sút xa mở tỷ số trận lượt về tứ kết Champions League (thắng Liverpool 2-0) là một bằng chứng khác cho thấy Dembele xứng đáng với Quả Bóng Vàng 2025.

6. Vitinha, PSG, 129 triệu USD. Nếu như Kvaratskhelia, Doue và Dembele là bộ ba chuyển hóa cơ hội thành bàn, Vitinha là cỗ máy tạo ra những cơ hội đó. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không chỉ biết điều chỉnh nhịp độ, phân phối bóng như Toni Kroos, mà còn có thể lao lên kiến tạo và ghi bàn tương tự Luka Modric. Real đang rất muốn đưa Vitinha tới sân Bernabeu để xây dựng lại tuyến giữa vốn khủng hoảng từ năm 2024.

5. Joao Neves, PSG, 129 triệu USD. Tiền vệ 21 tuổi là một người hùng thầm lặng khác của PSG. Anh thường lùi sâu nhận bóng, thoát pressing bằng sự nhanh nhẹn và trọng tâm thấp, rồi tăng tốc vào khoảng trống hoặc phát động phản công. Neves cũng gây ấn tượng mạnh về khả năng tắc bóng, sức bền, sự dũng cảm, bình tĩnh khi có bóng và kiểm soát trong không gian hẹp.

4. Declan Rice, Arsenal, 141 triệu USD. Rice gây ấn tượng ban đầu trong vai trò tiền vệ phòng ngự, nhưng ngày càng toàn diện, khi phát triển khả năng chuyền, dẫn bóng, sút xa và sút phạt. Đôi khi anh chơi như một cầu thủ mang áo số 8. Giá của Rice cao hơn Vitinha và Neves vì là cầu thủ Anh, nơi thu hút nhiều tiền nhất của giới bóng đá.

3. Bukayo Saka, Arsenal, 141 triệu USD. Tương tự Rice, Saka có giá cao hơn đồng nghiệp thi đấu cùng vị trí ở ngoài nước Anh. Tiền đạo cánh phải 24 tuổi sở hữu khả năng gây đột biến cao, góp công lớn giúp Arsenal vào Top 2 Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp, dẫn đầu mùa này, vào tứ kết Champions League ba lần liên tiếp và bán kết hai lần liên tiếp. Nếu trở lại sau chấn thương với phong độ tốt, anh có thể đưa Arsenal vượt qua Atletico để vào chung kết mùa này.

2. Jamal Musiala, Bayern, 153 triệu USD. Pha đánh gót kiến tạo cho Luis Diaz ghi bàn quyết định trong trận Bayern thắng Real 4-3 hôm 15/4 là bằng chứng cho tài năng của tiền vệ tấn công 23 tuổi. Từ mùa 2022-2023, nếu không phải nghỉ thi đấu dài hạn, Musiala luôn có tổng thành tích ghi bàn và kiến tạo ít nhất 20 bàn mỗi mùa. Ngay cả khi mới chơi 16 trận mùa này, anh cũng góp năm bàn và bốn kiến tạo.

1. Michael Olise, Bayern, 164 triệu USD. Olise là phát hiện lớn nhất của bóng đá thế giới 12 tháng qua. Từ một cầu thủ triển vọng ở Crystal Palace, ngôi sao 24 tuổi tiến lên một đẳng cấp mới trong màu áo Bayern. Anh phát triển mạnh ở mọi kỹ năng, gồm đi bóng, kiến tạo, dứt điểm, tầm nhìn chiến thuật và chuyển hướng tấn công. Đặc biệt, kỹ năng đi bóng nhịp ngắn giúp Olise luôn hành động trước đối thủ.

Bayern sẽ đá hai trận bán kết với PSG vào ngày 28/4 và 6/5. Còn Arsenal gặp Atletico vào ngày 29/4 và 5/5.

Theo vnexpress.net