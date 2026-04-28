Hơn 400 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục, thể thao xã Bao La lần thứ I

Ngày 28/4, xã Bao La tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026. Đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu được tổ chức trong bối cảnh địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại hội không chỉ là hoạt động thể thao mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong ổn định tổ chức bộ máy, thúc đẩy phát triển toàn diện. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người dân.

Tại Đại hội có sự tham gia của 22 khối diễu hành đến từ các đơn vị và 24 xóm trong toàn xã.

Thông qua Đại hội, xã Bao La tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển TDTT trong giai đoạn mới; đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây cũng là dịp để địa phương đánh giá kết quả phong trào rèn luyện thể chất trong Nhân dân thời gian qua, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.

Đại hội có sự tham gia của trên 400 vận động viên.

Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn diễu hành quy mô với sự tham gia của 22 khối gồm lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, trường học và đại diện 24 xóm trên địa bàn xã. Các khối diễu hành thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, đồng đều, nghiêm túc, góp phần tạo nên khí thế trang trọng, hào hứng cho Đại hội.

Đại hội tổ chức thi đấu 7 nội dung gồm: Điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ và pickleball, thu hút trên 400 vận động viên tham gia. Đây là những môn thể thao phù hợp với điều kiện địa phương, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân đến cổ vũ, góp phần tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Mạnh Hùng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại hội TDTT Thể thao mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Vận động viên Nhân dân tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính thể dục thi đấu Không khí
