U.23 Việt Nam lộ rõ khát vọng Olympic, không hề ‘tầm thường’ tại ASIAD 20

Danh sách 30 cầu thủ U.23 Việt Nam vừa được công bố ở độ tuổi 21, lứa tuổi sẽ tham dự Olympic năm 2028. Điều này cho thấy khát vọng vươn xa của bóng đá Việt Nam. Đáng nói hơn nữa, đội hình này không hề yếu nếu tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay.

Chuẩn bị cho mục tiêu xa

Toàn bộ 30 cầu thủ U.23 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải đấu giao hữu CFA Team China 2026, diễn ra cuối tháng 3 tại Trung Quốc, đều trong lứa tuổi 21. Điều này trùng với quan điểm của VFF trước đó, sử dụng đội hình U.21 tham dự ASIAD 20 năm 2026, chuẩn bị cho Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028.

Dù mới 21 tuổi, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã thể hiện sự chắc chắn

Điều đáng nói ở chỗ, ngay cả khi dùng lứa cầu thủ U.21 tham dự ASIAD năm nay, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng không hề yếu. Điều quan trọng là lứa cầu thủ này vẫn có những gương mặt giàu kinh nghiệm, đủ bản lĩnh gánh vác toàn đội. Những cầu thủ dạng này rải đều trên tất cả các tuyến, từ hàng phòng ngự đến hàng tấn công.

Đầu tiên, trong khung thành đội tuyển U.23 Việt Nam hiện nay có thủ môn Cao Văn Bình. Đây là thủ môn đã thi đấu xuất sắc trong trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Hàn Quốc khi tranh hạng 3 giải U.23 châu Á hồi tháng 1. Dù mới 21 tuổi, Cao Văn Bình đã có suất thi đấu chính thức ở CLB SLNA tại V-League 2025-2026.

Ở hàng hậu vệ, đội tuyển U.23 Việt Nam hiện nay sở hữu 2 trung vệ Lê Nguyên Hoàng và Đinh Quang Kiệt rất đáng chú ý. Trong số này, Lê Nguyên Hoàng là thành viên của đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 châu Á năm 2024. Năm đó, cầu thủ đang khoác áo CLB SLNA mới 19 tuổi.

Riêng Đinh Quang Kiệt là 1 trong những trung vệ được nhắc đến nhiều nhất bóng đá Việt Nam 2 năm gần đây. Anh hiện mới 18 tuổi, nhưng đã có 2 mùa giải được thi đấu chính thức tại V-League, trong màu áo CLB HAGL. Đặc biệt, chiều cao 1,95 m của Đinh Quang Kiệt được xem là vũ khí “xưa nay hiếm” của bóng đá Việt Nam, giúp đội tuyển U.23 Việt Nam xóa tan hoàn toàn nỗi lo khi tranh bóng bổng và tranh chấp tay đôi với các đội quốc tế.

Triển vọng thành công trong năm 2026

Trên hàng tiền vệ, U.23 Việt Nam có Nguyễn Công Phương và Lê Văn Thuận vừa tỏa sáng tại SEA Games 33 năm 2025 và giải U.23 châu Á 2026. Công Phương là tiền vệ trung tâm, chuyên trách phòng ngự từ xa, còn Lê Văn Thuận là tiền vệ tấn công, là điểm kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo của đội nhà.

Lê Văn Thuận đủ sức dẫn dắt hàng tấn công của U.23 Việt Nam tại ASIAD 20

Trên hàng tiền đạo, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể đặt niềm tin vào Nguyễn Lê Phát, phát hiện mới toanh của bóng đá Việt Nam trong năm 2026, người đã ghi 1 bàn thắng tại giải U.23 châu Á 2026, vào lưới U.23 UAE. Có nghĩa là “trục dọc” từ thủ môn, trung vệ, tiền vệ trung tâm đến tiền đạo của U.23 Việt Nam hiện tại đều có những cầu thủ giàu kinh nghiệm đảm nhiệm.

Những cầu thủ này cộng với những gương mặt giàu triển vọng như hậu vệ Nguyễn Bảo Long, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Vadim, Thái Bá Đạt, Lê Đình Long Vũ, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Đăng Dương... giúp U.23 Việt Nam có lực lượng rất đáng chú ý.

Dàn cầu thủ này nếu trải qua những trận đấu bổ ích tại giải giao hữu CFA Team China 2026, cùng một số trận đấu trận đấu chuẩn bị trong năm nay, được tăng cường cọ xát và tăng cường bản lĩnh trận mạc, họ có thể gây tiếng vang tại ASIAD 20 (diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 năm nay, ở Nhật Bản).

