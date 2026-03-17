Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận đã đấu với Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.

Ủy ban kỷ luật và đạo đức LĐBĐ châu Á (AFC) ra quyết định kỷ trưa nay 17/3, sau cuộc họp do Chủ tịch Jahangir Baglari chủ trì. Ủy ban kết luận Malaysia sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0, thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027. Giải đấu này do AFC quản lý.

Theo đó, Malaysia bị xử thua cả hai trận, với tỷ số 0-3. Ngoài ra, LĐBĐ Malaysia (FAM) phải nộp phạt 50.000 USD, tương đương 1,25 tỷ đồng. Malaysia có quyền kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại AFC, rồi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) nếu cần thiết.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Phán quyết của AFC khiến vị trí bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 thay đổi. Malaysia đầu bảng, đồng thời là suất dự vòng chung kết vào tay Việt Nam.

Đáp lại, FAM ra thông cáo ngay lập tức, khẳng định sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản để được Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC giải thích lý do dẫn đến án phạt, trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Bê bối nổ ra vào tháng 9/2025, khi Ủy ban kỷ luật FIFA xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ ngoại quốc. Điều này vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Đây là án kỷ luật nặng nhất mà bóng đá Malaysia từng hứng chịu.

Đến tháng 12/2025, FIFA tiếp tục xử thua Malaysia 0-3 trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. FAM còn bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

FAM đã kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA, nhưng án phạt vẫn được giữ nguyên. Họ sau đó tiếp tục đệ đơn lên (CAS).

FAM thừa nhận sự tồn tại của “những thiếu sót về mặt thể chế” và không tranh cãi về việc có thể phải chịu trách nhiệm trong việc vi phạm quy định của Ủy ban kỷ luật FIFA. Họ cũng tuyên bố rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp các tài liệu mà FAM yêu cầu và không chuẩn bị cũng như không chủ động sửa đổi. FAM yêu cầu hủy bỏ quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA và đề nghị hạ mức phạt xuống không quá 50.000 franc Thụy Sĩ. Các cầu thủ cũng kháng cáo, yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn quyết định của FAC, hoặc thay vào đó là một hình phạt tương xứng vì khẳng định không hành động cố ý hoặc nếu có chỉ là bất cẩn.

Tuy nhiên, CAS nhận thấy hành vi làm giả giấy tờ chứng minh tư cách thi đấu và án phạt cấm 12 tháng của FIFA là hợp lý và tương xứng, khi xét đến trách nhiệm đồng lõa trong vụ việc. Do đó, sau phiên điều trần vào ngày 26/2, CAS đã bác bỏ hầu hết kháng cáo của Malaysia, chỉ giảm nhẹ hình phạt với các cầu thủ bằng cách cho phép được tập luyện với CLB chủ quản.

CAS cũng giải thích quyết định kể trên mang tính tạm thời, nghĩa là chưa kèm các căn cứ. Phán quyết đầy đủ - có giá trị ràng buộc về pháp lý, sẽ được ban hành vào thời gian thích hợp.

Diễn biến chính vụ FIFA, AFC phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel “có vẻ đủ điều kiện” thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại “có vẻ đủ điều kiện”. - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo. - 8/12/2025: Malaysia gửi đơn kiện FIFA lên CAS. - 17/12/2025: Malaysia bị xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine. - 18/12/2025: Malaysia hoàn tất bản lập luận chi tiết gửi lên CAS. - 26/1/2026: CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn lệnh cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia. Họ được thi đấu trở lại. - 26/2/2026: Kết thúc phiên toàn điều trần phúc thẩm của FAM và 7 cầu thủ tại CAS. - 5/3/2026: CAS bác bỏ hầu hết kháng cáo của phía Malaysia. LĐBĐ châu Á (AFC) xác nhận vào cuộc. - 17/3/2026: Malaysia bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

