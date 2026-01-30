Antony toả sáng, Real Betis tiếp tục bất bại tại Europa League

Tại loạt trận thứ 6 của vòng bảng Europa League 2025/26, Antony vẫn duy trì được mạch ghi bàn của mình, qua đó giúp Real Betis tiếp tục giữ thế bất bại tại đấu trường Europa League mùa này.

Trong bối cảnh Real Betis hành quân đến sân của Dinamo Zagreb với không ít áp lực ở lượt trận thứ 6 Europa League, mọi ánh mắt đều hướng về hàng công của họ. Và khi đội bóng cần một cái tên biết tạo đột biến, Antony đã bất ngờ trở thành điểm sáng nhất. Antony của rạng sáng nay là phiên bản kết hợp giữa hiệu quả, sáng tạo và sự nhiệt huyết đúng nghĩa, giúp Real Betis có chiến thắng 3-1 trên sân khách.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trang thống kê FotMob lập tức chấm cho Antony số điểm 8.4, cao nhất trận và đồng nghĩa với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Con số ấy phản ánh đúng những gì anh thể hiện. Trong 78 phút góp mặt, cầu thủ 25 tuổi thực sự là “cơn lốc” bên hành lang cánh phải của Real Betis. Anh chạm bóng tới 71 lần, minh chứng cho sự tham gia đầy chủ động trong mọi pha lên bóng. Antony liên tục xin bóng, cầm bóng và tạo ra áp lực không ngừng lên hàng thủ Dinamo Zagreb.

Thống kê cho thấy anh chỉ tung ra 2 cú sút, nhưng 1 trong số đó đi trúng đích và trở thành bàn thắng. Trong một trận đấu chặt chẽ, khả năng chắt chiu cơ hội của Antony là điểm khác biệt giúp Betis nắm thế chủ động.

Không chỉ ghi bàn, Antony còn đóng vai trò như nhạc trưởng lùi sâu bên cánh phải. Anh có 46/52 đường chuyền chính xác (đạt tỷ lệ 88%), tạo ra 3 cơ hội ngon ăn, và có đến 8 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ. Antony còn cho thấy sự toàn diện trong lối chơi khi thực hiện chính xác 2/3 đường chuyền dài, hỗ trợ Betis chuyển trạng thái cực nhanh. Những con số này cho thấy Antony không chỉ biết “múa may”. Anh chơi trực diện hơn, quyết đoán hơn và đóng vai trò là điểm kết nối quan trọng trong mọi nhịp tấn công của Betis.

Tỷ lệ qua người chỉ đạt 2/5 (40%), nhưng điều này thể hiện sự chủ động đối đầu và khát khao xuyên phá một hàng phòng ngự đông người của Dinamo Zagreb. Anh cũng có 1 tình huống hỗ trợ phòng ngự quan trọng, giúp Betis giữ được sự cân bằng thế trận.

Hiện tại, Real Betis vẫn đang bất bại tại đấu trường Europa League mùa này nhờ Antony, họ đứng ở vị trí thứ 4 và chỉ cách đội đầu bảng đúng 1 điểm. Ở đấu trường La Liga, đội bóng cũng đang có thứ hạng ổn định khi ở vị trí thứ 6. Antony đóng vai trò quan trọng trong hành trình của Real Betis, khi anh đã có 12 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng chỉ sau 16 trận mùa này.

Nguồn thethao247