Thùy Linh - cô gái Đất Tổ thắng nghẹt thở ở giải Pháp

Tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vất vả hạ Lin Hsiang-ti 2-1 ở trận ra quân giải cầu lông Orleans Masters, chiều 18/3.

Lin, 27 tuổi, là tay vợt hàng đầu Đài Loan. Cô hiện đứng thứ 17 thế giới, hơn Thùy Linh 9 bậc, từng vô địch Slovenia International 2022 và Ruichang China Masters 2023. Tay vợt Đài Loan mới đây vào tới bán kết giải Thụy Sĩ Mở rộng, nơi Thùy Linh dừng bước ở vòng hai.

Thùy Linh - cô gái Đất Tổ thắng nghẹt thở ở giải Pháp

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vất vả đánh bại Lin Hsiang-ti 2-1 ở trận ra quân giải cầu lông Orleans Masters, Pháp, chiều 18/3.

Dù có thứ bậc thấp hơn, Thùy Linh hơn hẳn về đối đầu khi thắng ba trong bốn lần chạm trán Lin. Do quá hiểu nhau nên ngay set một, hai tay vợt ăn miếng trả miếng thay nhau dẫn điểm. Trong khi đối phương chủ yếu đánh cầu lỏng tay, kéo lưới và phông cầu, Thùy Linh chủ động đánh cầu nặng tay với các cú đập uy lực và lối di chuyển linh hoạt.

Sau khi giằng co từng điểm đầu, tay vợt Việt Nam bứt phá để dẫn 11-8. Sau đó, cô thua loạt 4 bốn điểm, để đối phương dẫn ngược. Nhưng tay vợt quê Phú Thọ bình tĩnh, giành giật điểm số rồi vươn lên dẫn 20-14. Dù vậy, vì một loạt lỗi đánh cầu hỏng, Thùy Linh phải vất vả mới thắng 21-19.

Sang set hai, Thùy Linh chủ động hơn, liên tục tràn lưới, bỏ nhỏ chính xác để dẫn 12-4. Nhưng dù thua 7 bảy điểm và bị đối thủ thu hẹp khoảng cách sau đó, Thùy Linh vẫn tiếp tục vươn lên dẫn 20-16. Cô còn có 4 cơ hội sớm kết thúc trận đấu, nhưng do nôn nóng, Thùy Linh đánh hỏng nhiều, trao cơ hội cho đối thủ ghi 6 điểm, rồi thua ngược 20-22.

Ở set ba quyết định, đại diện Việt Nam vẫn liên tục dẫn trước với khoảng cách sít sao. Sau đó, hai tay vợt giành giật từng điểm 18-18, 19-19, 20-20. Nhưng vào thời điểm quyết định, Thùy Linh không lặp lại sai lầm để ghi liền hai điểm, thắng 22-20, khép lại trận đấu sau 1 giờ 8 phút.

Orleans Masters nằm trong hệ thống World Tour của Liên đoàn cầu lông thế giới - cấp độ Super 300. Diễn ra từ ngày 17-22/3 tại thành phố Orleans, Pháp. Với 400 tay vợt từ 40 quốc gia tham dự, có tổng tiền thưởng 240.000 USD.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ 14 tuổi, và 4 năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với 7 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022, hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Ở hệ thống super 300, cô từng 4 lần về nhì tại giải Đức Open 2024, 2025, Canada Open 2025, Korea Masters 2025.

Đối thủ tiếp theo của Thùy Linh LO Sin Yan Happy (HongKong).

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

