Giải bóng đá nữ châu Á gây thất vọng vì tiền thưởng thấp

Giải bóng đá nữ châu Á 2026 tại Australia giữ nguyên mức tiền thưởng như kỳ trước, khiến các đội tuyển như Việt Nam phải đứng trong Top 4 mới có thưởng.

Giải năm nay diễn ra từ 1/3 đến 21/3, được quảng bá là kỳ Asian Cup nữ thành công nhất tới nay, đồng thời đánh dấu 50 năm ra đời của giải đấu cấp đội tuyển nữ lâu đời nhất thế giới. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận quỹ thưởng vẫn giữ ở mức 1,8 triệu USD, không thay đổi so với kỳ tổ chức năm 2022. Đó là lần đầu giải có tiền thưởng, nhưng chỉ phân bổ cho bốn đội đứng đầu.

Trung vệ Lê Thị Diễm My (phải) tranh bóng trong trận Việt Nam thua Philippines 5-6 ở loạt luân lưu chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, trên sân Chonburi, Thái Lan tối 17/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Theo báo Guardian Australia, quyết định này gây thất vọng lớn trong giới cầu thủ, khi bóng đá nữ đang tăng trưởng nhanh về chuyên môn, sức hút truyền thông và giá trị thương mại. “Tiền thưởng không tăng dù nhiều cầu thủ nữ kêu gọi được tôn trọng”, báo viết.

Theo khảo sát của Liên đoàn cầu thủ thế giới FIFPro sau Asian Cup nữ 2022, 87% cầu thủ tham dự cho rằng tiền lương và thưởng cần được cải thiện. Trước thềm giải năm nay, cầu thủ của phần lớn các đội góp mặt đã ký tên vào một bức thư ngỏ gửi AFC, đề nghị được tham vấn về chính sách tiền thưởng. Tuy nhiên, quá trình đối thoại này đã không diễn ra.

So với các giải đấu nữ cấp châu lục khác, châu Á hiện có mức tiền thưởng thấp nhất. Giải vô địch nữ châu Âu 2025 có tổng quỹ thưởng 47,2 triệu USD. Giải nữ châu Phi 2024 nâng mức thưởng lên 3,475 triệu USD. Giải Bắc Trung Mỹ 2024 phân bổ 3,7 triệu USD, còn Copa America nữ 2025 là 2 triệu USD. Trong khi đó, Asian Cup nữ vẫn dừng ở mức 1,8 triệu USD.

Khoảng cách càng trở nên rõ rệt khi so sánh với giải nam trong cùng hệ thống AFC. Asian Cup nam 2023 có tổng tiền thưởng 14,8 triệu USD, và cả 24 đội tham dự đều nhận khoản phí 200.000 USD chỉ để góp mặt. Với Asian Cup nữ, chỉ các đội vào Top 4 mới được nhận tiền thưởng.

AFC cho biết họ nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng tiền thưởng, nhưng đang tập trung vào phát triển dài hạn bóng đá nữ châu Á. Mức thưởng của các giải đấu phụ thuộc chặt chẽ vào doanh thu thương mại như bản quyền truyền hình và tài trợ, trong khi doanh thu Asian Cup nữ vẫn trong quá trình tăng trưởng.

Lập luận này bị FIFPro châu Á - châu Đại Dương phản đối. Tổng thư ký Shoko Tsuji cho rằng việc kêu gọi cầu thủ chờ đợi những cải thiện trong tương lai là không phù hợp, đặc biệt là khi Australia đang đăng cai giải đấu và các khu vực khác đầu tư mạnh cho bóng đá nữ. FIFPro cũng cho biết các nghiên cứu cho thấy Asian Cup nữ 2026 có tiềm năng thương mại lớn nhất đến nay.

Một nghịch lý khác được chỉ ra là giải vô địch các CLB nữ châu Á, ra đời chưa đầy hai năm, đã có tổng tiền thưởng 1,5 triệu USD cho đội vô địch và á quân, cùng khoản hỗ trợ 100.000 USD cho mỗi đội vượt qua vòng bảng.

Theo vnexpress.net