Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) đã trở thành môn học chính khóa trong chương trình giáo dục phổ thông, góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ ý nghĩa đó, những năm gần đây, nhiều trường trung học phổ thông đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thực hành, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Tại Trường THPT Ngô Gia Tự, xã Lập Thạch, việc đổi mới phương pháp dạy học GDQP-AN được triển khai đồng bộ và bài bản. Trong các tiết học lý thuyết, giáo viên chủ động sử dụng hệ thống trình chiếu, hình ảnh, video minh họa sinh động về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia. Nhờ đó, nội dung bài học trở nên dễ hiểu, tạo hứng thú học tập, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, sâu sắc hơn.

Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh phong phú trong giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường THPT Ngô Gia Tự.

Thầy Nguyễn Văn Hòa - giáo viên GDQP-AN, Trường THPT Ngô Gia Tự cho biết: "Thông qua bộ môn, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng giáo dục tư tưởng cho học sinh. Những bài học về truyền thống yêu nước, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc được lồng ghép linh hoạt, góp phần hình thành hệ giá trị, ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm của các em đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay".

Không dừng lại ở lý thuyết, nhà trường đặc biệt coi trọng các nội dung thực hành, huấn luyện kỹ, chiến thuật. Các buổi học thực hành được tổ chức nghiêm túc, khoa học, sát với yêu cầu thực tế, giúp học sinh rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhờ đó, Trường THPT Ngô Gia Tự đã đạt giải nhất cụm 2 tại Hội thi GDQP-AN cho học sinh THPT lần thứ nhất năm 2025.

Giáo viên hướng dẫn kỹ thuật tháo lắp súng AK cho học sinh.

Theo thầy Trần Văn Hải - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự, để nâng cao chất lượng bộ môn GDQP-AN, trước hết nhà trường nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của môn học trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, phân công đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết, đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Học sinh thực hành nội dung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật trong giờ học GDQP-AN.

Cùng với Trường THPT Ngô Gia Tự, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh cũng tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn GDQP-AN. Tại Trường THPT Sông Lô (xã Sông Lô), giáo viên chủ động nghiên cứu, áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực nhằm tạo hứng thú cho học sinh. Với các tiết học lý thuyết, giáo viên tăng cường thảo luận, liên hệ thực tiễn. Đối với nội dung thực hành, nhà trường lựa chọn địa hình phù hợp, gần với điều kiện thực tế, giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Cô Nguyễn Thị Thắm - giáo viên GDQP-AN, Trường THPT Sông Lô chia sẻ: "Để môn học thực sự hấp dẫn và hiệu quả, giáo viên phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Việc kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành, giữa kiến thức và trải nghiệm thực tế giúp học sinh chủ động hơn trong học tập, rèn luyện".

Học sinh Trường THPT Sông Lô được rèn luyện kỷ luật, tác phong từ môn học GDQP-AN.

Từ góc nhìn của học sinh, GDQP-AN không còn là môn học khô khan mà mang lại nhiều giá trị thiết thực. Em Trần Nguyễn Ngọc Đài, học sinh lớp 10A7, Trường THPT Sông Lô cho biết: “Thông qua môn học, em cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân, rèn luyện được tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể - những yếu tố quan trọng cho cuộc sống và học tập sau này”.

Thực tiễn cho thấy, việc nâng cao chất lượng dạy học GDQP-AN trong trường học không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng cần thiết mà còn góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, ý thức công dân và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, GDQP-AN cho thế hệ trẻ càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Với sự quan tâm của ngành Giáo dục, sự chủ động của các nhà trường và tâm huyết của đội ngũ giáo viên, môn học GDQP-AN trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang từng bước được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện trong tình hình mới.

Kim Liên