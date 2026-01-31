Tâm lý sợ thất bại của Arsenal ở Ngoại hạng Anh

Cú sẩy chân trước Man Utd khiến Arsenal bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất mùa giải Ngoại hạng Anh với tâm lý lo sợ thất bại, theo báo Independent.

Một ngày sau trận thua Man Utd 2-3 trên sân Emirates, HLV Mikel Arteta xác định đội bóng cần một thông điệp cụ thể. Trong buổi họp đội, ông nói: “Các cậu không thể mất thứ mình chưa từng có”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn giải tỏa áp lực tâm lý cho học trò qua câu nói này. Ông ám chỉ phần lớn cầu thủ Arsenal chưa vô địch Ngoại hạng Anh thì cũng chẳng có gì để đánh mất. HLV 43 tuổi muốn giúp các cầu thủ gạt bỏ áp lực đang gia tăng trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Tiền vệ Declan Rice (trái) thất vọng sau khi Arsenal thua Man Utd trên sân Emirates, thành phố London, Anh, vòng 23 Ngoại hạng Anh tối 25/1/2026. Ảnh: Reuters

Trong ba mùa gần nhất, Arsenal chỉ về nhì, dù có nhiều thời điểm đứng đầu. Ở mùa 2022-2023, đoàn quân Arteta dẫn đầu tổng cộng 30 vòng đấu, trước khi bị Man City vượt qua ở những vòng cuối. Mùa sau đó, “Pháo Thủ” dẫn đầu tới vòng 36, nhưng một lần nữa hụt danh hiệu vào tay Man City. Theo báo Anh Independent, có những cầu thủ Arsenal đang lo ngại thất bại một lần nữa mùa này.

Arteta và ban huấn luyện đang khuyến khích cầu thủ bày tỏ cảm xúc, nói thẳng về trạng thái tinh thần của bản thân. Điều này giúp họ giải tỏa phần nào tâm lý sợ hãi. Ông nhận thức rõ “nỗi sợ thất bại” đang bao trùm đội bóng, và muốn cầu thủ nhìn vấn đề theo một góc khác. “Hãy tận hưởng hành trình này”, Arteta nói thêm với các học trò.

Biết Arsenal không thể duy trì trạng thái căng thẳng cao độ bốn tháng cuối mùa, Arteta cũng thay đổi tông giọng khi nói chuyện với cầu thủ. Trước đây, những màn trình diễn không như ý thường khiến ông phản ứng theo hướng căng thẳng và quyết liệt hơn. Lần này, HLV người Tây Ban Nha có dấu hiệu thận trọng, khi nhận ra vấn đề của đội bóng không chỉ là cú sẩy chân thông thường.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận cũng được thể hiện trên sân tập, hay trong chiến thắng trước Kairat Almaty tại Champions League. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu thông điệp của Arteta có thực sự ngấm vào cầu thủ khi Arsenal trở lại Ngoại hạng Anh hay không.

Theo vnexpress.net