Bộ ba càn quét loạt giải thưởng cùng Bắc Bling tái hợp?

Phim Mùi phở vừa hé lộ OST Lão ông cưới vợ xác nhận sự tái hợp của nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry, mảnh ghép còn lại còn chưa công bố nhưng được dự đoán là Hòa Minzy.

Lão Ông cưới vợ do chính đạo diễn phim - Minh Beta - sáng tác, có giai điệu vui tươi, mang đậm âm hưởng dân gian. Cùng với ca từ dễ nhớ và phần điệp khúc bắt tai, ca khúc nhạc phim Mùi phở hứa hẹn sẽ nhận về tình cảm lớn - nhất là trong không khí sum họp của Xuân Bính Ngọ đang cận kề.

Trong đoạn giới thiệu vừa được công bố 2/3 mảnh ghép làm nên sản phẩm âm nhạc mới đã lộ diện đó là Xuân Hinh và Tuấn Cry. Ẩn số thứ ba thuộc về một giọng nữ được cho là Hòa Minzy dựa trên những phân tích ban đầu về tông giọng, cách luyến láy đặc trưng. Nếu điều này được xác nhận sẽ hứa hẹn mang đến một “hit” mới cho nhạc Việt. Năm 2025, sự kết hợp của bộ ba trên đã mang đến một Bắc Bling với hàng trăm triệu lượt xem và mới đây đã làm nên chuỗi “càn quét” loạt giải thưởng tại Mai vàng và Làn sóng xanh.

Phim điện ảnh Mùi phở, công chiếu dịp Tết Nguyên Đán 2026, được thực hiện bởi đạo diễn Minh Beta và đội ngũ biên kịch giàu kinh nghiệm như Kay Nguyễn, Cù Trọng Xoay, quy tụ dàn sao thực lực hai miền Nam - Bắc như Nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang và NSƯT Thanh Thanh Hiền,... Câu chuyện xoay quanh những mâu thuẫn đa tầng trong gia đình nhân vật chính - ông Mùi - về việc truyền nghề và giữ gìn bí quyết nấu phở truyền thống. Phim hướng tới tôn vinh giá trị ẩm thực “quốc hồn quốc túy”, những nét đẹp văn hóa truyền thống và gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự thấu hiểu, lòng tha thứ để tìm lại hơi ấm tình thân trong dịp Tết.

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, ngoài Lão Ông cưới vợ, phim còn có ca khúc đặc biệt khác truyền tải một cách sâu lắng, cảm xúc câu chuyện về gia đình.

