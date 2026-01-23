Tết ấm từ sự sẻ chia

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, bên cạnh không khí mua sắm rộn ràng, trên địa bàn tỉnh còn hiện diện những phiên chợ mang theo hơi ấm của mùa Xuân rất riêng. Trong nhịp sống hối hả cuối năm, những phiên chợ ấy trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa, nơi giá trị của Tết không nằm ở chuyện mua - bán, mà được vun đắp từ tinh thần sẻ chia, sự quan tâm và những nghĩa cử nhân văn. Mỗi gian hàng, mỗi nụ cười trao đi không chỉ làm đầy thêm giỏ Tết, mà còn góp phần lan tỏa hơi ấm cộng đồng, để không khí xuân thêm trọn vẹn, đầm ấm.

Các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại Chương trình Chợ Tết Innovation 2026 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia, Tết đủ đầy”.

Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Nguyên đán, Chợ Tết Innovation 2026 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia, Tết đủ đầy” do Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ) tổ chức đã mang đến một không gian Tết vui tươi, ấm áp dành cho đoàn viên, người lao động.

Chợ Tết Innovation được tổ chức với 9 gian hàng được chuẩn bị chu đáo, trong đó có 7 “Gian hàng 0 đồng” và 2 gian hàng ưu đãi, giảm giá, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người lao động. Các gian hàng cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, thực phẩm khô... cùng các đồ gia dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Người lao động được nhận phiếu và trực tiếp lựa chọn những vật dụng cần thiết cho gia đình. Tại chương trình, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức, tạo không khí phấn khởi, vui tươi.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Cùng với hoạt động Chợ Tết, chương trình “Vòng quay may mắn” với 4 vòng quay được tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Nhiều phần quà ý nghĩa như máy rửa bát, tủ lạnh, điện thoại, laptop... với tổng giá trị trên 500 triệu đồng đã được trao cho người lao động, mang đến niềm vui bất ngờ, góp phần làm cho không khí Chợ Tết thêm rộn ràng, sôi nổi.

Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 20 suất quà, trị giá 20 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thùy Anh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam cho biết: “Chợ Tết Innovation không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là sự sẻ chia về tinh thần. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên, người lao động đều cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm để Tết đến thật sự là dịp sum vầy, đủ đầy”.

Là một trong những công nhân tham gia chương trình, chị Bùi Thị Minh Ánh chia sẻ: “Chợ Tết mang lại cho chúng tôi cảm giác phấn khởi, vui tươi và được quan tâm, chia sẻ. Sự chăm lo ấy giúp chúng thêm gắn bó với công ty và yên tâm lao động, sản xuất”.

Tiếp nối tinh thần ấy, Trường Mầm non Đất Việt (phường Việt Trì) đã mang đến một sắc Xuân rực rỡ thông qua Hội chợ Xuân Vietland 2026 - nơi không khí Tết được tạo nên từ sự chung tay của nhà trường, phụ huynh và cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn giản dị, ấm áp.

Hội chợ Xuân Vietland 2026 là hoạt động thường niên, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Hội chợ gây ấn tượng bởi không gian được trang trí công phu, bắt mắt. 6 gian hàng được dựng lên chỉn chu, rực rỡ sắc màu, ngập tràn không khí Tết Việt. Những dải lụa đỏ, câu chúc Xuân treo cao, cành đào hồng thắm, mai vàng điểm xuyết hòa cùng sắc xanh của lá dong, sắc nâu của tre nứa, tạo nên một bức tranh Xuân sống động.

Các gian hàng bày bán nhiều sản phẩm quen thuộc của ngày Tết như bánh chưng truyền thống, bánh kẹo, đồ ăn vặt và những món đồ chơi thủ công do chính phụ huynh, giáo viên cùng các em học sinh chung tay thực hiện.

Không khí mua bán diễn ra rộn ràng, xen lẫn tiếng cười nói, tiếng trẻ thơ ríu rít theo bước chân bố mẹ, khiến khuôn viên trường học như khoác lên mình chiếc áo Xuân tươi mới, tràn đầy sức sống.

Không những hoạt động mua sắm, hội chợ còn trở nên ấm áp hơn với hoạt động gói bánh chưng - nơi mọi người cùng nhau quây quần bên bếp lửa. Trong làn khói lam bảng lảng, những chiếc bánh chưng được gói ghém cẩn thận, vuông vắn, chứa đựng bao yêu thương và hy vọng cho một năm mới bình an.

Theo cô giáo Nguyễn Phương Thảo - Hiệu trưởng nhà trường, điều làm nên giá trị bền vững của Hội chợ Xuân Vietland không nằm ở quy mô hay doanh thu, mà ở mục đích nhân văn mà chương trình hướng tới. Toàn bộ kinh phí thu được từ hội chợ, nhà trường sẽ kết nối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh để chung tay thực hiện các công trình, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Đây là hoạt động được nhà trường duy trì thường niên, trở thành nét đẹp văn hóa được vun đắp qua từng mùa Xuân.

Hội chợ Xuân Vietland 2026 không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi mà còn giáo dục học sinh về tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái.

Trong năm vừa qua, từ sự chung tay ấy, Trường Mầm non Đất Việt đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công an tỉnh xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tại xã Hy Cương (thành phố Việt Trì cũ) và huyện Cẩm Khê cũ, tiếp thêm điểm tựa cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những kết quả cụ thể ấy là minh chứng cho hành trình thiện nguyện được khởi nguồn từ những việc làm nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lâu dài.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, từ thành thị đến nông thôn, từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến trường học, khu dân cư, hơi ấm mùa Xuân đang được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mang đậm nghĩa tình.

Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ vật chất, các hoạt động này còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng.

Chính từ những nghĩa cử giản dị ấy, giá trị nhân ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta tiếp tục được bồi đắp, để mùa Xuân không chỉ hiện diện trong sắc hoa, bánh trái, mà còn đong đầy trong lòng người bằng sự ấm áp và sẻ chia.

Hà Trang