Chủ động ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép

Theo số liệu thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh Phú Thọ hiện có 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo, Tin lành với 494.672 tín đồ, chiếm 12,3% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền vận động được triển khai đồng bộ, hiệu quả góp phần ngăn chặn kịp thời các hoạt động tôn giáo trái phép. Nhờ vậy, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng quy định của pháp luật.

Xóm Riệc, xã Nhân Nghĩa hiện có 188 hộ với 684 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm khoảng 85% dân số. Ông Bùi Văn Von - Trưởng xóm Riệc cho biết: Với tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, bà con giáo dân luôn tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2025, xóm có 94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiếp tục được công nhận là khu dân cư văn hóa. Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của giáo dân đều được tổ chức đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên là đồng bào Công giáo tại Chi bộ xóm Riệc, xã Nhân Nghĩa.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 71 giáo xứ với 211 giáo họ thuộc 4 giáo phận: Hưng Hóa, Bắc Ninh, Hà Nội, Phát Diệm; 110 nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 117 linh mục làm mục vụ, 1.693 chức việc, 12 dòng tu với 80 tu sĩ và khoảng 200 nhà thờ.

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động liên quan đến tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2025, Phú Thọ đã chấp thuận 35 trường hợp chức sắc, chức việc, nhà tu hành liên quan đến phong phẩm, bổ nhiệm và thuyên chuyển vùng hoạt động.

Hoạt động tôn giáo được cấp phép theo đúng quy định tại chùa Quế Lâm, phường Thanh Miếu.

Đối với Phật giáo, Phú Thọ hiện có 56 tổ chức tôn giáo trực thuộc; 579 chức sắc, 468 chức việc, 257 trụ trì, 376 nhà tu hành và 768 cơ sở tự viện. Tỉnh đã thành lập 9 Ban Quản trị chùa, bổ nhiệm chức việc cho 21 tăng, ni trụ trì hoặc kiêm nhiệm trụ trì tại các chùa trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được đẩy mạnh. Năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 1.100 chức sắc, chức việc, thành viên Ban hộ tự chùa, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng, góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật trong hoạt động tôn giáo.

Bên cạnh việc quản lý và hướng dẫn các hoạt động tôn giáo đúng quy định, lực lượng chức năng chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái phép.

Cụ thể, cuối tháng 9/2025, Công an xã Bình Tuyền kịp thời phát hiện chị T.T.D, sinh năm 1987 ở thôn Trại Cúp từng tìm hiểu về “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, dẫn đến mâu thuẫn gia đình và ly hôn. Công an xã đã phối hợp với Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh trực tiếp làm việc, tuyên truyền và vận động chị T.T.D hiểu rõ bản chất, phương thức hoạt động sai trái của hội nhóm, đồng thời ký cam kết không tiếp tục tìm hiểu, không tham gia, không tuyên truyền, tán phát tài liệu, vật phẩm liên quan.

Đầu tháng 10/2025, Công an tỉnh tiếp tục phát hiện một nhóm người tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại khu Tân Lập, xã Phú Khê. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 nữ, 4 nam đang tụ tập tại nhà thuê của Nguyễn Tuấn Ng ở khu Tân Lập để tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Nhóm người này sử dụng các thiết bị điện tử để kết nối, trình chiếu và trao đổi nội dung phục vụ sinh hoạt của tổ chức. Qua kiểm tra, nhiều tang vật phục vụ hoạt động sinh hoạt trái phép đã bị thu giữ.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không tham gia các hoạt động truyền đạo trái phép; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu hoạt động của các tổ chức tà đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dương Liễu