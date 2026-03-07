Động lực từ phong trào thi đua yêu nước ở xã Thung Nai

Trong những năm gần đây, phong trào thi đua yêu nước ở xã Thung Nai không ngừng được đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thung Nai hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước ở Thung Nai bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt trên 1.638ha; trong đó diện tích cây có múi hơn 379ha, sản lượng cam khoảng 6.500 tấn/năm, gắn với chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong. Cây mía duy trì ổn định trên 360ha, góp phần tạo sinh kế cho hàng trăm hộ dân.

Với lợi thế vùng lòng hồ, Thung Nai có hơn 856ha mặt nước, thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2025, toàn xã có gần 300 lồng cá, sản lượng đạt 58 tấn, nhiều hộ mạnh dạn nuôi các loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao như cá lăng, trắm đen, cá chiên. Phong trào thi đua sản xuất giỏi đã thúc đẩy người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hướng tới sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, từng bước xây dựng thương hiệu “cá sạch Thung Nai”.

Cùng với đó, phong trào xây dựng sản phẩm OCOP được triển khai hiệu quả, toàn xã hiện có 4 sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Công tác trồng và bảo vệ rừng đạt kết quả tích cực, trong 5 năm qua, xã đã trồng mới gần 100ha rừng, nâng độ che phủ lên khoảng 50%, vừa tạo sinh kế, vừa bảo vệ môi trường sinh thái.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được Thung Nai xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trước thời điểm sáp nhập, 3/3 xã trên địa bàn đều đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 3 vườn mẫu. Giai đoạn 2021–2025, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt 31,9 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa 5,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có 93 hộ dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình hạ tầng, thể hiện tinh thần thi đua, đồng thuận cao trong Nhân dân. Nhờ đó, diện mạo nông thôn Thung Nai ngày càng khởi sắc. Hệ thống giao thông, điện, trường học, nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì hiệu quả. Hằng năm, trên 80% hộ gia đình và 85% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn được quan tâm tu bổ, tôn tạo, góp phần giữ gìn bản sắc truyền thống. Giáo dục – đào tạo tiếp tục là điểm sáng với 6/6 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 89%.

Xóm Mỗ lưu giữ nếp nhà sàn truyền thống, bản sắc văn hóa Mường tạo sức hút với khách du lịch.

Phát huy lợi thế cảnh quan vùng lòng hồ Hòa Bình, phong trào thi đua phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch ở Thung Nai đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn xã hiện có 124 cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch; năm 2025 đón gần 380 nghìn lượt khách, doanh thu đạt hơn 93 tỷ đồng, tạo việc làm cho 373 lao động. Các mô hình du lịch cộng đồng, homestay, nhà bè tại xóm Mỗ, xóm Tiện ngày càng thu hút du khách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Song song với phát triển kinh tế – xã hội, phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, Nhân dân trong xã, Thung Nai được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua của các cấp, ngành. Trong đó, năm 2025, xã Thung Nai được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: Những kết quả đạt được cho thấy phong trào thi đua yêu nước ở xã Thung Nai đã thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện. Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch bền vững, Thung Nai tiếp tục xác định thi đua yêu nước là giải pháp then chốt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, đưa xã Thung Nai trở thành vùng đất giàu đẹp, đáng sống nơi vùng hồ Hòa Bình.

Hương Lan