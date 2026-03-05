Phụ nữ Đất Tổ với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Khơi dậy nội lực, vun đắp nền tảng gia đình bền vững, tạo chuyển biến từ mỗi gia đình đến từng khu dân cư, Cuộc vận động (CVĐ)“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng để phụ nữ Đất Tổ khẳng định vai trò trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Phụ nữ xã Đồng Lương sản xuất chè theo quy trình an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Lan tỏa phong trào từ cơ sở

Xác định cơ sở là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện và quyết định hiệu quả phong trào, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo đưa nội dung “5 không, 3 sạch” vào sinh hoạt định kỳ ở cơ sở, gắn với bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2018, mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” được triển khai và nhanh chóng nhân rộng tới 100% cơ sở hội, tạo nền tảng để CVĐ đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh hiện có 148 cơ sở hội, hơn 5.000 chi hội với trên 500 nghìn hội viên. Từ mạng lưới này, 15 năm qua, các cấp hội đã đăng ký đảm nhận 3.005 công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM; giúp trên 588.000 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; thành lập và duy trì 622 “Chi hội 5 không, 3 sạch”, 78 “Chi hội 5 có, 3 sạch”, duy trì việc chăm sóc hơn 7.500 “Đoạn đường hoa”. Những con số ấy cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của CVĐ khi được tổ chức bài bản, sát thực tiễn.

Tại xã Lâm Thao, CVĐ được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đồng chí Vũ Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã khẳng định: Thực hiện “5 không, 3 sạch” đã thực sự đi vào chiều sâu và mang lại kết quả cụ thể. Hằng năm, trên 98% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí; nhiều phụ nữ làm chủ hộ được hội giúp đỡ đã thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 0,79%. Chỉ tính trong 5 năm qua, chị em đã hiến trên 16.400m2 đất, tham gia hơn 500 buổi ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng 7,8km đường hoa, triển khai hiệu quả các mô hình: “Ánh sáng đường quê”, “Thùng rác tiện ích”... Những con số đó khẳng định “5 không, 3 sạch” không phải khẩu hiệu mà là hành động cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Xã Sông Lô cũng là điểm sáng trong triển khai phong trào. Ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hội LHPN xã đã phát động CVĐ tới 45/45 chi hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi. 100% cán bộ và 4.758/5.261 hội viên (đạt 90,43%) thực hiện tốt các chuẩn mực “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Năm 2025, phụ nữ toàn xã trồng trên 4.500 cây xanh, xây dựng mới 1.875m đường hoa, triển khai “Thắp sáng đường làng” tại 17 chi hội. Hội rà soát, hỗ trợ 495 hộ chưa đạt đủ 8 tiêu chí, kết quả có 397 hộ đạt chuẩn (chiếm 80,2%)...

Từ thực tiễn ở Lâm Thao, Sông Lô và nhiều địa phương khác cho thấy, khi mỗi cơ sở hội vào cuộc, bám sát từng hộ, từng tiêu chí, CVĐ không mang tính hình thức mà trở thành nhu cầu thiết thực của mỗi hội viên và gia đình.

Phát huy vai trò xây dựng NTM

Gắn “5 không, 3 sạch” với các tiêu chí NTM, đô thị văn minh, các cấp hội xác định rõ giải pháp trọng tâm: Hỗ trợ sinh kế giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề, thúc đẩy khởi nghiệp; xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự. Trong thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”, từ năm 2010 đến nay, các cấp hội đã phối hợp đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 8.000 lao động nữ, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 85%. Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, hội tổ chức 457 lớp tập huấn cho 18.047 hội viên; hỗ trợ 194 mô hình khởi nghiệp với kinh phí trên 4,7 tỷ đồng; hướng dẫn 239 dự án dự thi cấp tỉnh, 87 dự án dự thi cấp Trung ương, 9 dự án đạt giải. Hội hỗ trợ thành lập 17 hợp tác xã, 74 tổ hợp tác, 258 tổ/nhóm liên kết phát triển kinh tế; quản lý tổng dư nợ trên 5.200 tỷ đồng, cho hơn 125.000 hội viên vay vốn, tỷ lệ hoàn trả đạt 99%.

Trong thực hiện “3 sạch”, Hội LHPN tỉnh đã linh hoạt cụ thể hóa thành “Sạch nhà - sạch ngõ - sạch đồng ruộng”. Toàn tỉnh trồng mới 122 công trình cây xanh; xây dựng 320 đường hoa; duy trì hơn 7.500 “Đoạn đường hoa”; tổ chức vệ sinh gần 800km đường làng; thu gom trên 225 tấn rác thải; vệ sinh hơn 20.000 giếng nước, công trình đầu nguồn. Gần 156.000 lượt hội viên được tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Các mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Ngày Chủ nhật sạch”, “Phụ nữ xách làn đi chợ”... góp phần hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường. Ở tiêu chí “Không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, toàn tỉnh duy trì 1.200 tổ phụ nữ vận động người thân chấp hành pháp luật; 914 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; 297 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh với hơn 700 “Mái ấm tình thương”; 1.158 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu; gần 110.000 suất quà trao tặng hộ nghèo, gia đình chính sách.

Sau 15 năm triển khai, có trên 588.000 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; hơn 10.000 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Những kết quả ấy khẳng định CVĐ không chỉ hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí NTM mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài, trở thành thước đo chất lượng gia đình, biểu hiện sinh động của một cộng đồng văn minh, tiến bộ, nơi phụ nữ giữ vị trí trung tâm trong hành trình kiến tạo quê hương giàu đẹp, bền vững.

Anh Thơ