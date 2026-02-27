Tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp; thành lập Trung tâm Dịch vụ công, bố trí nhân sự khuyến nông cấp xã

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường tự chủ, nâng cao trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp thực hiện khuyến nông ở địa phương

Báo cáo tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp, Bộ Nội vụ cho biết: Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp đã được sắp xếp, kiện toàn đồng bộ, vận hành ổn định, nề nếp, thông suốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

3.193 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tại 33/34 địa phương và 01 Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp tại Hà Nội đã đi vào hoạt động hiệu quả, từng bước chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó khẳng định rõ vai trò của chính quyền cơ sở trong phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển.

Về tình hình triển khai, thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp thực hiện khuyến nông ở địa phương, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 13/02/2025: 34/34 tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh.

23/34 tỉnh, thành Quyết định thành lập, kiện toàn Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh

Trong đó có 23/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh (tăng 04 tỉnh so với Báo cáo ngày 30/01/2026): Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng, Lâm Đồng, Cao Bằng, Đắc Lắc, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Gia Lai, Sơn La, Khánh Hoà, Huế, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Trị, Lai Châu, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Đồng Tháp).

25/34 tỉnh, thành Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp xã

25/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp xã (giữ nguyên so với Báo cáo ngày 30/01/2026): Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội, Lâm Đồng, Cao Bằng, Đắc Lắc, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tây Ninh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Sơn La, Khánh Hoà, Huế, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Trị, Ninh Bình, Nghệ An, Lai Châu, Đồng Nai.

21/34 tỉnh, thành bố trí cán bộ khuyến nông cấp xã

21/34 tỉnh, thành phố bố trí cán bộ khuyến nông cấp xã (tăng 04 tỉnh so với Báo cáo ngày 30/01/2026): Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội, Lâm Đồng, Cao Bằng, Đắc Lắc, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Sơn La, Khánh Hoà, Quảng Trị, Ninh Bình, Lai Châu, Huế, Đà Nẵng, Hưng Yên, Đồng Tháp, Thanh Hoá).

14/34 tỉnh, thành phố ban hành Quy chế phối hợp công tác khuyến nông (tăng 04 tỉnh so với Báo cáo ngày 30/01/2026): Lạng Sơn, Hải Phòng, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Huế, Lai Châu, Cà Mau, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Quảng Trị, Đắc Lắc, Đồng Tháp).

Quản lý biên chế sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Về công tác quản lý biên chế, để hướng dẫn thống nhất về công tác quản lý biên chế sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp ban hành các văn bản hướng dẫn để các bộ, ngành, địa phương đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể (trong đó có biên chế của chính quyền địa phương cấp xã mới) trong tổng số biên chế năm đã được cấp có thẩm quyền ương giao.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị, trong đó đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức (có điều chỉnh theo phân loại đơn vị hành chính, dân số, yếu tố đặc thù vùng, miền).

Các tiêu chí để bố trí và giao biên chế cho cơ quan, tổ chức

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí: chức năng, nhiệm vụ; vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế được giao; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để chủ động bố trí và giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031.

Khẩn trương rà soát, ban hành văn bản mới phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Về vận hành chính quyền địa phương 02 cấp trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành Trung ương: Triển khai nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chính quyền địa phương 02 cấp.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo từng ngành, từng lĩnh vực để kịp thời ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Trong đó ưu tiên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; đất đai và quy hoạch; cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách; giáo dục, đào tạo; đặc biệt chú trọng hiện đại hóa hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, và sắp xếp hợp lý lại đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Khẩn trương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; đồng thời, hướng dẫn, giải quyết ngay hoặc tham mưu, đề xuất phương án phân công thực hiện, lộ trình thời gian xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thông tin đầy đủ đến cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức cấp tỉnh, cấp xã để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lao động, việc làm

Thực hiện các nhiệm cụ thể theo phân công của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Nội vụ: Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lao động, việc làm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, giúp địa phương có cơ sở thực hiện việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Rà soát kỹ các quy định liên quan tại Nghị định số 334/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm thống nhất, phù hợp với Quy định 350-QĐ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; xử lý theo thẩm quyền những vấn đề vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính: tăng cường kiểm tra các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật; công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của từng địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả Đối với các địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường tự chủ, nâng cao trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và bố trí đúng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong mô hình chính quyền 2 cấp, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin. Rà soát, đơn giản hóa quy trình nội bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền Trung ương đến cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuẩn hoá quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh số hóa tài liệu lưu trữ gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất và bền vững.

Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, bảo đảm dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật để tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Chính phủ (qua Bộ Nội vụ để tổng hợp); chủ động đề xuất giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả.

