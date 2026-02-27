Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) khép lại ngày 26/2 với những tín hiệu trái chiều, khi bên trung gian Oman đánh giá đạt.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ 3, trái) dẫn đầu tham gia vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba với phía Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26/2/2026. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi nói rằng vòng đàm phán thứ ba giữa Iran và Mỹ đã kết thúc với “những tiến triển đáng kể”, đồng thời các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Vienna (Áo).

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Albusaidi nêu rõ: "Chúng tôi đã kết thúc ngày làm việc sau khi đạt được tiến triển đáng kể trong đàm phán giữa Mỹ và Iran. Chúng tôi sẽ sớm nối lại sau khi tham vấn tại Thủ đô mỗi nước. Các cuộc thảo luận ở cấp kỹ thuật sẽ diễn ra vào tuần tới tại Vienna". Ngoại trưởng Oman cũng bày tỏ cảm ơn các bên liên quan, gồm các đoàn đàm phán, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Chính phủ Thụy Sĩ - nước chủ nhà các cuộc đàm phán tại Geneva.

Vòng đàm phán mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tìm cách thu hẹp bất đồng về mức làm giàu urani, cơ chế kiểm chứng và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt, trong khi khu vực Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ leo thang xung đột.

Trong khi đó, theo kênh Channel 12 của Israel, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là rời vòng đàm phán hạt nhân tại Geneva trong tâm trạng thất vọng, khi khác biệt giữa hai bên vẫn còn lớn. Hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có hai cuộc gặp trong ngày với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Các cuộc trao đổi kéo dài nhiều giờ, bao gồm cả tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp, với sự trung gian của Ngoại trưởng Oman Albusaidi và sự tham gia của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi.

Theo nguồn tin trên, Tehran đề xuất giới hạn làm giàu urani ở mức phục vụ mục đích y tế, đồng thời tạm dừng các hoạt động hạt nhân trong một số năm nhất định trước khi nối lại trong khuôn khổ khu vực được quản lý. Trong khi đó, Washington yêu cầu một thỏa thuận không có thời hạn và được cho là chỉ chấp nhận mức làm giàu thấp tại lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran, đồng thời đòi hỏi Iran phải dỡ bỏ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân và chuyển toàn bộ lượng urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ.

Song song với tiến trình đàm phán, truyền thông Mỹ dẫn các quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét phương án không kích hạn chế nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran nếu thương lượng không đạt kết quả. Một số quan chức quân sự Mỹ nhận định lực lượng hiện có tại khu vực đủ duy trì chiến dịch không kích trong khoảng 7-10 ngày.

Diễn biến trên cho thấy tiến trình ngoại giao giữa Washington và Tehran vẫn đối mặt nhiều khác biệt sâu sắc, trong khi nguy cơ leo thang quân sự tiếp tục hiện hữu nếu hai bên không thu hẹp được khoảng cách về các điều khoản cốt lõi của thỏa thuận.

