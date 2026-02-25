Quốc tế
Bùng phát đụng độ tại khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan

Xung đột bùng phát sau khi lực lượng Pakistan nổ súng về phía nhân viên an ninh Afghanistan - những người đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực trên.

Bùng phát đụng độ tại khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan

Cửa khẩu Torkham ở biên giới Pakistan-Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 24/2, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Sediqullah Nusrat xác nhận đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Afghanistan và binh sĩ Pakistan tại tỉnh Nangarhar.

Quan chức trên cho biết xung đột bùng phát sau khi lực lượng Pakistan nổ súng về phía nhân viên an ninh Afghanistan - những người đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực trên.

Tuy nhiên, tình hình đã trở lại bình thường sau đó và trật tự được khôi phục hoàn toàn. Giới chức tỉnh Nangarhar cũng xác nhận phía Pakistan là bên nổ súng trước và lực lượng biên phòng Afghanistan đã đáp trả.

Theo truyền thông Afghanistan, hai bên đã sử dụng vũ khí hạng nặng và có thương vong sau cuộc đụng độ.

Trước đó, hôm 22/2, người phát ngôn Chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid đã cáo buộc Pakistan “ném bom vào dân thường” tại 2 tỉnh Nangarhar và Paktika, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Phía Pakistan xác nhận đã không kích 7 địa điểm dọc biên giới khi nhằm mục tiêu vào các nhóm phiến quân như Taliban Pakistan (TTP) và nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là hành động đáp trả sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo tại Islamabad 2 tuần trước khiến 40 người thiệt mạng và vụ tấn công ngày 21/2 tại khu vực Tây Bắc nước này.

Theo nhandan.vn

Iran và Mỹ cảnh báo rủi ro nếu xảy ra xung đột

Iran và Mỹ cảnh báo rủi ro nếu xảy ra xung đột
2026-02-24 14:48:00

Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cam kết vì hòa bình và công lý thực hiện những bước đi có ý nghĩa để ngăn chặn leo thang hơn nữa."

