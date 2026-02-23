Ông Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

{title}
Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư, ca ngợi sự cải thiện nhanh chóng khả năng răn đe chiến tranh dựa trên hạt nhân của đất nước dưới sự lãnh đạo của ông.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu tại ngày làm việc thứ hai của Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 20/2/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN
Yonhap đưa tin Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư, ca ngợi sự cải thiện nhanh chóng khả năng răn đe chiến tranh dựa trên hạt nhân của đất nước dưới sự lãnh đạo của ông.
Ngày 23/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: "Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên quyết định bầu đồng chí Kim Jong Un làm Tổng Bí thư... vì sự phát triển của Đảng Lao động Triều Tiên và sự thịnh vượng của đất nước."
Theo KCNA, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đưa ra quyết định trên hôm 22/2, ngày làm việc thứ 4 trong chuỗi các cuộc họp kéo dài nhiều ngày, với việc công bố các mục tiêu chính sách quan trọng cho 5 năm tới, bao gồm kinh tế, quốc phòng và ngoại giao. Điều lệ đảng của Triều Tiên yêu cầu đảng cầm quyền phải bầu tổng bí thư tại Đại hội.
Đại hội đã ca ngợi ông Kim Jong Un vì đã xây dựng “lực lượng vũ trang cách mạng có khả năng tự mình đối phó với bất kỳ mối đe dọa xâm lược nào và hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ hình thức chiến tranh nào”.
