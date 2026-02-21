Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nhật Bản thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Trong cuộc họp báo ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định sẽ thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) với phiên bản nâng cấp hơn, phù hợp sự phát triển của thời đại kể từ sau khi được cố Thủ tướng Shinzo Abe lần đầu công bố cách đây 10 năm.

Nhật Bản thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Người dân qua lại tại một tuyến phố của Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Xinhua)

Ông Motegi Toshimitsu cho rằng, 10 năm qua, tình hình quốc tế chung quanh Nhật Bản cũng như môi trường an ninh thế giới đã trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, những vấn đề mới như an ninh kinh tế, cạnh tranh quốc tế liên quan các công nghệ mới nổi và những thay đổi mang tính cơ cấu đi kèm với sự trỗi dậy của các nước phương nam toàn cầu đã xuất hiện. Điều này thôi thúc Nhật Bản cần phát triển FOIP một cách chiến lược theo hình thức phù hợp nhất để thích ứng những thay đổi đó.

Đề xuất FOIP mà cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra có tầm nhìn là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ trở thành trung tâm phát triển của thế giới trong tương lai và việc xây dựng một khu vực tự do và rộng mở, bao gồm thương mại và kết nối, sẽ góp phần vào sự phát triển của toàn thế giới. Tuy nhiên, sau đó đã xuất hiện những vấn đề mới, bao gồm an ninh kinh tế như các khoáng sản quan trọng, đã trở thành tâm điểm điều chỉnh chiến lược đối với nhiều quốc gia trong khu vực. Việc xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững vốn chưa được thực sự chú ý trước đây nay trở thành một trong những thách thức quan trọng nhất.

Theo Bộ trưởng Motegi Toshimitsu, dù trước đây đã tính đến vấn đề an ninh hàng hải, nhưng hiện nay các nội dung như an ninh biển, bảo đảm an ninh tại cảng biển, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực của các quốc gia trong việc bảo vệ an ninh biển đã trở nên quan trọng hơn. Thông qua các cơ chế như Viện trợ An ninh chính thức (OSA) do Nhật Bản đề xướng, việc hỗ trợ tăng cường năng lực an ninh cho các nước và thúc đẩy hợp tác đa phương trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết.

Nguồn nhandan.vn


Nguồn nhandan.vn

 Từ khóa: Thái bình dương Chiến lược Ấn độ dương Tự do Phát triển Thủ tướng nhật bản shinzo abe Thủ tướng shinzo abe Bộ trưởng Ngoại giao phiên bản nâng cấp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên

Khai mạc Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên
2026-02-20 09:10:00

Yonhap ngày 20-2 đưa tin, Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 19-2. Đây được xem là sự kiện chính trị lớn nhất của Triều Tiên...

Trung Quốc đệ trình văn kiện về cải cách WTO

Trung Quốc đệ trình văn kiện về cải cách WTO
2026-02-20 07:31:00

Trung Quốc mới đây đã đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) một văn kiện nêu rõ lập trường của nước này về cải cách WTO trong bối cảnh hiện nay.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long