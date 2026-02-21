Nhật Bản thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

{title}
Trong cuộc họp báo ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định sẽ thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) với phiên bản nâng cấp hơn, phù hợp sự phát triển của thời đại kể từ sau khi được cố Thủ tướng Shinzo Abe lần đầu công bố cách đây 10 năm.
Người dân qua lại tại một tuyến phố của Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Xinhua)
Ông Motegi Toshimitsu cho rằng, 10 năm qua, tình hình quốc tế chung quanh Nhật Bản cũng như môi trường an ninh thế giới đã trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, những vấn đề mới như an ninh kinh tế, cạnh tranh quốc tế liên quan các công nghệ mới nổi và những thay đổi mang tính cơ cấu đi kèm với sự trỗi dậy của các nước phương nam toàn cầu đã xuất hiện. Điều này thôi thúc Nhật Bản cần phát triển FOIP một cách chiến lược theo hình thức phù hợp nhất để thích ứng những thay đổi đó.
Đề xuất FOIP mà cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra có tầm nhìn là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ trở thành trung tâm phát triển của thế giới trong tương lai và việc xây dựng một khu vực tự do và rộng mở, bao gồm thương mại và kết nối, sẽ góp phần vào sự phát triển của toàn thế giới. Tuy nhiên, sau đó đã xuất hiện những vấn đề mới, bao gồm an ninh kinh tế như các khoáng sản quan trọng, đã trở thành tâm điểm điều chỉnh chiến lược đối với nhiều quốc gia trong khu vực. Việc xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững vốn chưa được thực sự chú ý trước đây nay trở thành một trong những thách thức quan trọng nhất.
Theo Bộ trưởng Motegi Toshimitsu, dù trước đây đã tính đến vấn đề an ninh hàng hải, nhưng hiện nay các nội dung như an ninh biển, bảo đảm an ninh tại cảng biển, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực của các quốc gia trong việc bảo vệ an ninh biển đã trở nên quan trọng hơn. Thông qua các cơ chế như Viện trợ An ninh chính thức (OSA) do Nhật Bản đề xướng, việc hỗ trợ tăng cường năng lực an ninh cho các nước và thúc đẩy hợp tác đa phương trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết.
