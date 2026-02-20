Khai mạc Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên

Yonhap ngày 20-2 đưa tin, Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 19-2. Đây được xem là sự kiện chính trị lớn nhất của Triều Tiên trong vòng 5 năm, đề ra các định hướng chính sách quan trọng về quốc phòng và kinh tế.

Đại hội có sự tham dự của khoảng 5.000 đại biểu và sẽ kéo dài trong vài ngày.

Phát biểu khai mạc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh, nền kinh tế đất nước đã vượt qua khó khăn, tạo nền tảng cho phát triển kể từ Đại hội VIII năm 2021.

Đại biểu tham dự Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

“Chúng ta đã củng cố vị thế của đất nước trên trường quốc tế một cách vững chắc và không thể đảo ngược, mang lại sự thay đổi to lớn trong trật tự chính trị toàn cầu và các mối quan hệ tác động đến đất nước, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách mạnh mẽ hơn...

Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên phải xây dựng một cách toàn diện và khoa học các kế hoạch và dự án cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đấu tranh, đồng thời tăng cường năng lực lãnh đạo để bảo đảm việc triển khai...

Trước mắt, Đảng Lao động Triều Tiên có những nhiệm vụ nặng nề và cấp bách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và nhanh chóng tạo sự chuyển biến toàn diện mọi mặt đời sống xã hội trong nước”, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Trước thềm đại hội đảng, Triều Tiên đã tổ chức lễ bàn giao và trưng bày hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn 600mm mới, qua đó giới thiệu những bước phát triển trong lĩnh vực quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển và công bố các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng nhằm tăng cường năng lực răn đe, đồng thời cho biết Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên sẽ công bố các bước tiếp theo, cũng như các mục tiêu xây dựng năng lực tự vệ quốc gia.

Theo Báo Quân đội nhân dân