Ngày Xuân đi lễ chùa

Trong tâm thức người Việt, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, mọi người còn thường tìm về các đền, chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Trong cái se lạnh của những ngày đầu xuân, mọi ngả đường dẫn về các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh ngay từ sáng sớm đã nhộn nhịp dòng người. Nhiều gia đình trong trang phục áo dài truyền thống, đem theo hương và hoa đến chùa để lễ Phật, nguyện cầu một năm mới sức khỏe, bình an.

Trong buổi sớm đầu Xuân, dòng người đến lễ chùa diễn ra trong không khí trang nghiêm, trật tự. Những nén hương được thắp lên mang theo mong ước giản dị: Bình an cho gia đình, thuận lợi trong công việc, sức khỏe cho người thân.

Người cầu tài lộc, người mong học hành tiến bộ, cũng có người chỉ tìm sự thanh thản trong tâm hồn. Tất cả tạo nên bức tranh sinh hoạt văn hóa đặc trưng của những ngày đầu năm mới, nơi con người hướng đến những giá trị thiện lành.

Phong tục này không xuất phát từ sự cầu kỳ lễ nghi mà từ nhu cầu tìm điểm tựa tinh thần. Sau những tất bật chuẩn bị Tết, khoảnh khắc đứng trước không gian linh thiêng giúp nhiều người nhìn lại năm cũ, buông bỏ áp lực và hướng tới chặng đường phía trước. Chính ý nghĩa ấy khiến thói quen đi lễ đầu năm vẫn được duy trì bền bỉ, dù nhịp sống xã hội ngày càng thay đổi.

Những khoảnh khắc đầu Xuân rực rỡ được lưu lại tại chùa Thiên Quang.

Nằm trong khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, chùa Thiên Quang là điểm đến quen thuộc của đông đảo Nhân dân, Phật tử mỗi độ xuân về. Những ngày đầu năm, khuôn viên nhà chùa rợp sắc đỏ của câu đối, đèn lồng, hòa cùng làn khói hương trầm mặc, tạo nên không gian vừa linh thiêng, vừa ấm áp.

Để đón Tết cổ truyền, chùa đã chú trọng chỉnh trang cảnh quan, trang trí ánh sáng, bố trí các tiểu cảnh để Nhân dân, Phật tử có thể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nơi cửa Phật. Trong tiết trời se lạnh sáng xuân, dòng người đến chùa mỗi lúc một đông, đủ mọi lứa tuổi. Trẻ nhỏ theo chân ông bà, cha mẹ, tay cầm nén hương, nét mặt hồn nhiên nhưng vẫn giữ sự thành kính.

Đi lễ chùa đầu năm là việc làm không thể thiếu mỗi độ Tết đến, xuân về của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (phường Thanh Miếu). Chị Huyền chia sẻ: Hàng năm vào sáng ngày mồng 1 Tết, sau khi thắp hương gia tiên, chúc Tết ông bà nội ngoại xong, gia đình tôi đều đến chùa để thắp hương cầu an, cầu tài, cầu lộc.

Gia đình tôi tin rằng việc đi lễ đầu năm không chỉ đơn thuần là để thành tâm ước nguyện, mà còn để được hòa mình vào không gian tâm linh, tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống.

Dù cuộc sống ngày càng hiện đại và văn minh, nhưng phong tục đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được gia đình tôi trân trọng và duy trì qua nhiều thế hệ.

Đông đảo Nhân dân, phật tử đi lễ chùa đầu Xuân tại chùa Hòa Bình Phật Quang.

Nép mình dưới chân đập Thủy điện Hòa Bình, ngay cạnh dòng sông Đà hùng vĩ, chùa Hòa Bình Phật Quang thu hút đông đảo Nhân dân, Phật tử trên địa bàn phường Hòa Bình cũng như các xã, phường khu vực Hòa Bình đến lễ Phật ngày đầu xuân.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Trần Văn Minh (tổ 1, phường Kỳ Sơn) cho biết: Đi chùa đầu trước là cầu sức khỏe, hạnh phúc và sự hanh thông trong công việc; sau là vãn cảnh bởi không gian thoáng đáng, xanh mát. Đứng từ sân chùa Thượng có thể thu gọn trong tầm mắt sông Đà hùng vĩ, phường Hòa Bình phát triển, các nhịp cầu yên bình nối 2 bên bờ sông. Không gian này, cảnh quan này, đặc biệt là sự tĩnh tại, an yên nơi cửa Phật giúp tôi thư thái sau một năm bận rộn; có thêm tinh thần và thêm năng lượng để bắt đầu năm mới”.

Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, đi lễ chùa đầu năm còn là nét văn hóa đẹp, góp phần gắn kết các thế hệ trong gia đình và cộng đồng. Nhiều gia đình đưa con cháu đi lễ từ sớm như cách truyền đạt giá trị truyền thống thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Người lớn tuổi coi đây là dịp duy trì nếp sinh hoạt quen thuộc, trong khi người trẻ tiếp cận phong tục như một cơ hội tìm hiểu cội nguồn văn hóa. Sự tiếp nối này góp phần duy trì tính liên tục của tập quán trong đời sống hiện đại.

Sau những ngày chuẩn bị Tết với nhiều áp lực và bận rộn, việc tìm đến không gian tâm linh giúp ổn định tâm lý, tạo cảm giác khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

Thực tế cho thấy phần lớn người đi lễ lựa chọn hình thức giản dị, văn minh, hạn chế phô trương, cho thấy phong tục đang thích nghi với bối cảnh xã hội thay đổi nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi. Những năm gần đây, khi dân trí ngày càng được nâng lên thì “văn hóa đi chùa” cũng đã có những chuyển biến tích cực.

Đa số chị em khi đi lễ chùa đầu xuân thường chọn trang phục áo dài truyền thống hoặc pháp phục, nam giới mặc comple hoặc trang phục chỉnh tề. Hiện tượng lộn xộn, chèo kéo, ăn xin...trước cổng chùa hầu như cũng không còn.

Hoạt động xin chữ, cầu bình an tại chùa Hòa Bình Phật Quang

Ngoài việc cầu may mắn, bình an thì đông đảo Nhân dân, Phật tử đến chùa, sau khi hành lễ đã thực hiện một vét văn hóa rất đẹp đó là “xin chữ”. Hình ảnh những ông đồ với mực và tàu giấy đỏ, cẩn thận từng nét chữ tạo nên một nét đẹp văn hóa đặc biệt nơi cửa chùa.

Những chữ được thỉnh xin nhiều nhất như “Tâm”, “Nhẫn”, “An”, “Thiện”, “Hiếu”, “Trí” - đều là những giá trị cốt lõi trong giáo lý nhà Phật và đạo lý làm người. Treo một chữ đẹp trong nhà đầu năm không chỉ để trang trí, mà còn như lời nhắc nhở mỗi thành viên sống hướng thiện, giữ tâm an nhiên giữa dòng đời biến động.

Giữa nhịp sống hiện đại, cửa chùa thanh tịnh vẫn giữ vai trò là chốn nương tựa tinh thần của nhiều người. Đi lễ chùa đầu Xuân vì thế không chỉ là một phong tục, mà còn là biểu hiện sinh động của đời sống văn hóa tinh thần, nơi con người củng cố niềm tin, hướng tới những điều tốt đẹp và chuẩn bị tâm thế vững vàng cho hành trình phía trước.

Dương Liễu