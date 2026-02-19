An cư - khởi đầu của mùa Xuân mới

Giữa khoảng đất trống còn lấm tấm bùn non ở phường Thanh Miếu, một khối bê tông cao tầng nhích lên từng ngày. Tiếng máy khoan vang đều, tiếng thép chạm cốp-pha khô khốc... dội vào không gian chiều Ðông những âm thanh quen thuộc của công trường. Song với nhiều người, đó lại là âm thanh của hy vọng - hy vọng về một chỗ ở ổn định sau những tháng ngày bươn chải tại nơi ở chật chội, tạm bợ.

Nhà thầu khẩn trương thi công công trình nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu.

Giấc mơ an cư

Từ những giấy phép xây dựng được ký trong năm 2025, “an cư” không còn là khái niệm chung chung. Những dự án nhà ở xã hội bắt đầu hiện hữu, dần trở thành điểm tựa đủ vững trong hành trình hợp nhất tỉnh - nơi cán bộ, công chức, người lao động có thể yên tâm ổn định chỗ ở, để bước tiếp trên chặng đường mới với tâm thế vững vàng hơn.

Những ngày đầu năm, công trường Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu hối hả, nhộn nhịp. Các ca làm việc nối nhau từ sáng sớm đến khi ánh đèn công trường bật lên trong chiều muộn. Anh Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc quản lý dự án (Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt) cho biết: Trên diện tích hơn 7.000 m2, khối nhà 21 tầng dần hiện rõ hình hài. Đến giữa tháng 1, đơn vị đã đổ xong dầm sàn tầng 6. Không ngại giá lạnh đêm Đông, những người thợ tập trung làm việc cho kịp tiến độ. Mỗi sàn bê tông được đổ lên như một dấu mốc thời gian, đánh dấu quãng đường tiến gần hơn tới một lời hẹn: An cư.

Theo Giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng Phú Thọ cấp đầu tháng 1/2025, công trình có quy mô 279 căn hộ, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 25.800m22. Những con số ấy, nếu chỉ đọc qua có thể khô khan, nhưng đặt trong đời sống, đó là từng căn phòng đủ rộng để thôi cảnh thuê trọ chật chội; là những góc bàn học nhỏ cho con trẻ; là những bữa cơm gia đình có cơ hội được quây quần trọn vẹn hơn sau một ngày làm việc.

Anh Nguyễn Trung Hiếu - cán bộ một cơ quan chuyên môn của tỉnh, chuyển từ Hòa Bình về Việt Trì làm việc sau hợp nhất cho biết gia đình anh hiện vẫn ở trong căn phòng trọ chưa đầy 20m22. “Đi làm thì gần, nhưng sinh hoạt rất bất tiện. Con nhỏ phải gửi ông bà ở quê. Khi nghe tin tỉnh triển khai nhà ở xã hội cho cán bộ, tôi mới dám nghĩ đến chuyện đưa cả gia đình về ở cùng” - anh nói, ánh mắt dừng lại nơi công trình đang thi công, như nhìn thấy trước viễn cảnh khác cho gia đình mình.

Cùng với Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu, Khu nhà ở xã hội Minh Phương cho thấy giấc mơ an cư của người thu nhập thấp không còn là kỳ vọng xa vời. Dự án đã hoàn thành và bàn giao sau hơn 2 năm thi công, với 123 căn nhà cao 2,5 tầng, tổng diện tích sàn hơn 17.000m22, kiến trúc gọn gàng, hạ tầng đồng bộ, đáp ứng cả nhu cầu mua và thuê của người có thu nhập thấp. Trong bối cảnh giá bất động sản tăng cao, những căn nhà ấy trở thành điểm tựa thực tế, góp phần giải tỏa áp lực nhà ở tại các phường trung tâm của tỉnh.

Không chỉ là những dãy nhà mới, Khu nhà ở xã hội Minh Phương còn được quy hoạch với hệ thống tiện ích kết nối tương đối hoàn chỉnh - từ trường học, trạm y tế đến các dịch vụ thiết yếu. Quan trọng hơn, từ Minh Phương, niềm tin về “an cư” có thêm cơ sở để bám rễ: Những công trình đang xây như Khu nhà ở xã hội Thanh Miếu không phải là lời hẹn xa xôi, mà là chặng tiếp theo của một lộ trình đã có điểm về đích.

Nền móng của ổn định và phát triển

Khu nhà ở xã hội Minh Phương đưa vào sử dụng, giúp người lao động an cư, lạc nghiệp.

Qua rà soát, nhu cầu nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức làm việc tại khu vực trung tâm của tỉnh hiện lên khoảng 4.400 căn hộ. Cùng với đó là nhu cầu rất lớn của người lao động tại các khu công nghiệp, ước tính khoảng 60.000 căn hộ. Những con số ấy, đặt cạnh chỉ tiêu 64.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh, cho thấy áp lực không nhỏ, đồng thời xác lập rõ một ưu tiên: Nhà ở xã hội không thể đi chậm.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang nhìn nhận: “Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là yêu cầu thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, mà còn là trách nhiệm trực tiếp đối với đội ngũ cán bộ, người lao động- những người đang gánh vác công việc của tỉnh trong giai đoạn chuyển mình sau hợp nhất. Khi chỗ ở chưa ổn định, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vì vậy, an cư phải được xem là nền tảng để người lao động yên tâm cống hiến lâu dài”.

Từ quan điểm đó, tỉnh đã chủ động vào cuộc. Đến nay, trên địa bàn đã có 7 dự án nhà ở xã hội hoàn thành; riêng năm 2025 có 3 dự án tại các khu công nghiệp hoàn tất, cung cấp hơn 1.000 căn hộ. Cùng với đó, 9 dự án khác đã được khởi công trong năm, với quy mô trên 10.600 căn hộ; nhiều dự án dự kiến đủ điều kiện bán từ năm 2026. Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, nhà ở xã hội đang được triển khai đồng thời tại các khu công nghiệp, đô thị mới, nơi tập trung đông người lao động.

Dẫu vậy, để những con số ấy trở thành mái nhà ngoài đời thực, vẫn còn nhiều việc phải làm. Quy hoạch cần thời gian hoàn thiện; thủ tục đầu tư đòi hỏi chặt chẽ; giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn vướng. Trước thực tế đó, Sở Xây dựng đã tham mưu thành lập các tổ rà soát, đôn đốc tiến độ; đồng thời rà soát quỹ đất 20% tại các dự án đô thị, ưu tiên nguồn lực cho nhà ở xã hội. Trong câu chuyện này, chính quyền không đi một mình. Sự đồng thuận của người dân tại các khu vực triển khai dự án được xem là yếu tố then chốt. Dó đó, chính quyền mong người dân chia sẻ, ủng hộ để việc giải phóng mặt bằng thuận lợi, bởi mỗi dự án hoàn thành sớm là thêm nhiều gia đình được ổn định chỗ ở.

Xuân đến, người ta thường nghĩ đến những điều lớn lao. Nhưng với nhiều cán bộ, công chức, người lao động đang chờ nhà ở xã hội, mùa Xuân trước hết bắt đầu từ mong muốn rất nhỏ: Có một chỗ ở ổn định, thôi cảnh thuê trọ tạm thời, con cái được sum vầy, để mỗi sáng đi làm không còn nặng nỗi lo phía sau lưng. Và khi ánh đèn đầu tiên bật lên trong những căn hộ mới, đó không chỉ là dấu mốc hoàn thành một dự án, mà đó là lúc “an cư” không còn là khái niệm trên giấy mà đã trở thành “nền móng” vững chãi để người lao động yên tâm sống, làm việc, gắn bó lâu dài với mảnh đất đang bước sang một chặng đường mới.

Khánh Thy