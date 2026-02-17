Xuân trên những công trình thanh niên

Mùa Xuân - mùa của khởi đầu, của niềm tin và hy vọng. Cách đây tròn 80 năm, trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Thấm nhuần tư tưởng ấy, tuổi trẻ trong tỉnh đã và đang viết tiếp “mùa Xuân” của mình bằng tinh thần xung kích, sáng tạo, bằng những công trình thanh niên thiết thực, bền bỉ gieo mầm đổi thay trên khắp các miền quê.

Công trình “Con đường dân vận” được Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp thực hiện, bàn giao cho khu Mít 1 và khu Vường 1 xã Lai Đồng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất.

Sức trẻ hòa nhịp cùng cuộc sống

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, việc hoàn thiện hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại được xác định là một trong những giải pháp then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát định hướng đó, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đoàn cơ sở lựa chọn, triển khai những công trình thanh niên có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhu cầu dân sinh và điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Tại xã Bản Nguyên, mô hình xây dựng “vùng quê đáng sống” do Đoàn Thanh niên xã triển khai giai đoạn 2023 - 2025 đã trở thành điểm nhấn sinh động. Với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng, tổ hợp nhiều hạng mục công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng tại các khu 9, 10, 11 đã mang lại diện mạo mới cho khu dân cư. Từ 3 điểm vui chơi, thể thao dành cho thanh thiếu nhi và Nhân dân với thiết chế hiện đại; 1km đường điện “thắp sáng làng quê”; đến công trình bức họa diện tích 100m2 tại khuôn viên nhà văn hóa, Trường Mầm non Cao Xá 1... tất cả đều được triển khai bằng sự chủ động, sáng tạo trong kết nối nguồn lực xã hội hóa của tuổi trẻ địa phương.

Không chỉ ở Bản Nguyên, tại xã Lai Đồng, công trình “Con đường dân vận” do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp thực hiện tại khu Mít 1 và khu Vường 1 cũng là minh chứng sinh động cho sự chung tay của tuổi trẻ vì cộng đồng. Hai tuyến đường dài 350m, trị giá gần 100 triệu đồng được hoàn thành bằng chính sức trẻ, mồ hôi và tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng Nhân dân địa phương đã giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa bão.

Cùng với công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, tổ chức Đoàn các cấp cũng thực hiện các công trình đảm bảo an sinh xã hội; chăm sóc, giáo dục thiếu nhi như: Đường cây thanh niên, xây dựng thư viện cho em, lò đốt rác mini, đường cờ Tổ quốc...

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Bùi Đức Giang: Xác định việc xây dựng các công trình thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn tuyên truyền về ý nghĩa và triển khai các công trình, tập trung vào những việc khó, việc mới, những việc thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Mỗi công trình thanh niên được hoàn thành có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng, trở thành biểu tượng cho nhiệt huyết và sức trẻ, tạo thêm động lực, tiếp thêm niềm tin để tuổi trẻ cống hiến tài năng xây dựng quê hương. Các công trình thanh niên được triển khai thực hiện thông qua các phong trào tình nguyện, nổi bật là phong trào “Tuổi trẻ Đất Tổ chung tay xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Năm 2025, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hơn 1.650 công trình, phần việc thanh niên; xây dựng 5 sân chơi thiếu nhi, 7 tủ sách cộng đồng; tu sửa, làm mới 45km đường giao thông nông thôn...

Dấu ấn bền bỉ của tuổi trẻ

Công trình điểm vui chơi giải trí, thể thao do Đoàn Thanh niên xã Bản Nguyên thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đưa chúng tôi đi thăm những tuyến đường “Thắp sáng làng quê” được hoàn thành trong năm 2025, Bí thư Chi bộ khu Lục Đồi, xã Kim Bôi Bùi Văn Hưng chia sẻ: “Với địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Kim Bôi, việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh không đơn giản. Được sự chung tay, góp sức của thanh niên, ngày càng có nhiều đoạn đường được thắp sáng, bà con đi lại buổi tối thuận tiện hơn, an ninh trật tự được đảm bảo”.

Không chỉ với Nhân dân khu Lục Đồi, xã Kim Bôi mà trong năm qua, công trình “Thắp sáng đường quê” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, tạo diện mạo, sức sống mới ở các làng, bản, khu dân cư còn nhiều khó khăn. Đây là một trong những chương trình, hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ Đất Tổ thiết thực hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, cũng như góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, các cấp bộ Đoàn đã chủ động lựa chọn những công trình sát dân, hợp lòng dân, tập trung vào những khâu còn khó khăn, những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Chính sự “trúng” và “đúng” đó đã giúp các công trình thanh niên phát huy hiệu quả rõ rệt ngay sau khi hoàn thành. Đáng chú ý, nhiều công trình thanh niên được thực hiện bằng nguồn lực xã hội hóa, từ sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của Nhân dân, đã khẳng định niềm tin của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng, Nhân dân vào thế hệ trẻ.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trạm Thản, Đoàn Thanh niên đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy bằng những việc làm thiết thực. Các công trình thanh niên đã trở thành kênh quan trọng để tập hợp lực lượng, phát huy sức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Mỗi công trình được hoàn thành là một minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên. Quan trọng hơn, đó là quá trình rèn luyện, trưởng thành của đoàn viên, thanh niên trong thực tiễn, góp phần hình thành lớp người trẻ có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Xuân về trên những con đường mới mở, trên ánh đèn làng quê rực sáng và trên tiếng cười trẻ thơ nơi sân chơi mới... Ở đó, dấu ấn của thanh niên hiện hữu rõ nét - lặng thầm mà bền bỉ, giản dị mà sâu sắc. Những công trình thanh niên hôm nay chính là mùa Xuân đẹp nhất, góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân, sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và tiếp thêm động lực để tuổi trẻ tiếp tục viết nên những mùa Xuân cống hiến cho quê hương, đất nước.

Lệ Oanh