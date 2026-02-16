Xã hội
Phú Thọ tổ chức phân luồng giao thông qua cầu phao sông Lô từ ngày 16/2

Sở Xây dựng vừa ban hành thông báo về việc phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu phao sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng, bắt đầu từ 6 giờ ngày 16/2/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Phú Thọ tổ chức phân luồng giao thông qua cầu phao sông Lô từ ngày 16/2

Theo thông báo, việc tổ chức giao thông qua cầu phao nhằm phục vụ nhiệm vụ bắc cầu phao PMP60T thay thế cầu sông Lô, thực hiện theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và đề nghị phối hợp của Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình triển khai.

Cho phép người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe ô tô con và xe bán tải lưu thông qua cầu phao sông Lô, cụ thể: Cho phép người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) được phép lưu thông qua cầu phao theo hai chiều với tốc độ di chuyển tối đa 20km/h khi lưu thông qua cầu; cho phép các loại xe ô tô con từ 7 chỗ trở xuống và xe bán tải lưu thông qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, tốc độ tối đa cho phép 20km/h; các phương tiện và người lưu thông qua cầu phao phải tuân thủ theo tổ chức, phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng.

Thời gian đảm bảo giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu phao: Từ 06 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút hằng ngày; riêng từ 21h00 ngày 16/2/2026 (29 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến 06h00 ngày 17/2/2026 (mồng 1 Tết Nguyên đán năm Bính Ngọ) cho phép người và các phương tiện xe ô tô con từ 7 chỗ trở xuống, xe bán tải, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lưu thông qua cầu phao (các trường hợp đặc biệt khác Binh chủng Công binh, Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể).

Vị trí lối ra, vào cầu phao sông Lô: Bờ hữu sông Lô, xã Đoan Hùng: Tại km108+450 Quốc lộ 2, km51+780 ĐT.323 (bên phải tuyến). Bờ tả sông Lô, xã Đoan Hùng: Tại km6+660 ĐT.323I (bên trái tuyến).

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án xây dựng bảo trì công trình giao thông Phú Thọ phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thuận tiện qua cầu phao.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan quan tâm phối hợp thực hiện nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức phân luồng.



