Thần tốc thi công cầu phao qua sông Lô

Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, việc thi công cầu phao qua sông Lô (xã Đoan Hùng) đang được thực hiện thần tốc, phấn đấu hoàn thành trong ngày 28 Tết (15/2/2026) để phục vụ người dân đi lại sau sự cố cầu cũ.

Với phương châm tất cả vì sự phát triển của đất nước, cuộc sống của Nhân dân và tinh thần vào cuộc quyết liệt nhằm “không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã triển khai lực lượng và phương tiện từ 5 giờ sáng, khẩn trương gia cố bến, lắp đặt cầu phao.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phản ánh khí thế “thần tốc” của những người lính công binh trên công trường thi công cầu phao qua sông Lô.

Thực hiện mệnh lệnh được giao, từ đêm 14/2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng thuộc Quân khu 2 khảo sát vị trí lắp đặt cầu phao qua sông Lô.

5 giờ sáng 15/2, khi màn sương vẫn còn bao phủ, 160 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 với quân tư trang đầy đủ, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra phương tiện trước giờ hành quân.

Trước giờ hành quân.

Sẵn sàng lên đường.

Lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn xe qua cổng doanh trại, lên đường làm nhiệm vụ.

Đoàn xe qua cầu Trung Hà bắc qua sông Đà.

Cũng từ lúc rạng sáng, tại bến sông Lô thuộc địa phận xã Đoan Hùng, lực lượng tiền trạm phối hợp cùng các đơn vị bộ đội tiến hành gia cố nền móng để có thể lắp đặt cầu phao, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn.

Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, triển khai việc lắp đặt cầu phao.

Kiểm tra thực tế tại khu vực lắp cầu phao, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công, với quyết tâm cao hoàn thành lắp đặt cầu phao ngay trong ngày 15/2; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện khi vận hành.

Việc xây dựng doanh trại, sở chỉ huy tiền phương cũng được gấp rút thực hiện.

Làm đường dẫn cầu phao.

Với sự khẩn trương và hiệp đồng chặt chẽ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, cầu phao qua sông Lô đang dần hình thành.

Tính đến 15 giờ chiều 15/2, khối lượng đào đắp bờ sông Lô đoạn lắp đặt cầu phao đạt khoảng 1.800m3, khối lượng ở bờ đối diện là 2.400m3. Lữ đoàn 249 đã cơ động được 160 đầu phương tiện, 160 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, Sư đoàn 316 đã tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ và huy động 12 đầu phương tiện của Nhân dân phục vụ san, gạt và vận chuyển đất, đá hai đầu bến.

