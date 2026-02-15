Mùa Xuân an cư

Những ngày giáp Tết, khi sắc Xuân lan nhẹ trên từng sườn đồi, nẻo xóm trung du, niềm vui dường như đến sớm hơn với nhiều gia đình. Không phải bởi mâm cỗ đủ đầy hay tấm áo mới, mà bởi lần đầu tiên họ được đón Tết trong những ngôi nhà kiên cố, ấm áp - thành quả của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc xây dựng nhà tại hộ ông Đào Văn Mười, thôn Quan Ngoại, xã Tam Dương Bắc.

Ở thôn Đầu Vai, xã Tam Đảo, căn nhà mới rộng hơn 40m2 của bà Hoàng Thị Hải nổi bật giữa những ngôi nhà cũ đã nhuốm màu thời gian. Gian nhà đơn sơ, bức tường mới quét vôi chưa kịp treo hết tranh ảnh nhưng không khí Tết đã ngập tràn. Trên bàn thờ, cặp bánh chưng xanh được đặt ngay ngắn, mâm ngũ quả bày biện giản dị nhưng ấm cúng. Đó là dấu mốc của cái Tết đầu tiên gia đình bà không còn nỗi lo mưa dột, gió lùa.

Là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ và mẹ đẻ bị tàn tật, bà Hải đã trải qua nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão, nỗi lo sập nhà luôn thường trực. Bà Hải cho biết: “Mưa to là cả nhà phải thức trắng đêm, lấy chậu, nồi hứng nước khắp nơi. Có lúc gió thổi mạnh, tôi chỉ biết ôm các con mà sợ”.

Giờ đây, trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, ánh mắt bà Hải ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động: “Có nhà mới, tôi không mong gì hơn, chỉ mong có sức khỏe để làm ăn, nuôi con học hành nên người. Tết này, với tôi, thế là đủ đầy lắm rồi”.

Trên khắp các làng quê Phú Thọ, hàng nghìn gia đình đã, đang được đón mùa Xuân đầu tiên trong những mái nhà mới vững chắc. Đó là kết quả của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị mạnh mẽ.

Nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc giúp người dân “an cư” để “lạc nghiệp”, lãnh đạo tỉnh xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội. Từ tỉnh đến cơ sở, cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ. Các cấp, các ngành tiến hành rà soát kỹ lưỡng từng hộ gia đình, từng hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.

Gia đình bà Hoàng Thị Hải, thôn Đầu Vai, xã Tam Đảo được đón Tết trong ngôi nhà mới.

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có 12.020 hộ nghèo, cận nghèo và người có công trong diện được phê duyệt xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Trong đó, nhu cầu sửa chữa và xây mới 11.152 căn, 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ cải tạo hoặc xây mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh chủ động xây dựng chương trình hành động, linh hoạt huy động và sử dụng nguồn lực. Bên cạnh nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, tỉnh đã mạnh dạn sử dụng hơn 295 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước trong năm 2024 để tập trung cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mức hỗ trợ được quy định rõ ràng, công khai: 60 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới, 30 triệu đồng cho mỗi căn sửa chữa. Đặc biệt, với 59 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, không có khả năng đối ứng, tỉnh đã nâng mức hỗ trợ lên 130 triệu đồng/căn, giúp những gia đình ở “tận cùng gian khó” có cơ hội xây dựng một mái ấm đúng nghĩa.

Không chỉ trông chờ vào nguồn lực Nhà nước, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Phú Thọ còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Tổng nguồn lực huy động cho chương trình đạt 474,471 tỷ đồng, trong đó có 260,001 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và 192,296 tỷ đồng đóng góp trực tiếp từ chính các hộ gia đình.

Hàng chục nghìn ngày công lao động của lực lượng quân đội, công an và Nhân dân được huy động, cùng chung tay dựng xây từng mái nhà. Các cửa hàng vật liệu xây dựng bán hàng không lợi nhuận, các tổ thợ hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn người dân lựa chọn vật tư phù hợp, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và độ bền công trình.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt ấy, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.801 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, có 7.479 căn nhà xây mới và 3.322 căn được sửa chữa. Hàng nghìn ngôi nhà bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, đã trở thành chốn đi về vững chắc cho 1.475 hộ người có công cùng hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo khác.

Xuân đang gõ cửa từng mái nhà mới. Trong những gian phòng còn thơm mùi vôi vữa, tiếng cười trẻ thơ vang lên hòa cùng sắc đỏ của câu đối, sắc xanh của bánh chưng, sắc vàng của nắng Xuân. Với người dân Phú Thọ, Tết năm nay không chỉ là thời khắc sum họp, đoàn viên mà còn là dấu mốc của niềm tin vào những chủ trương đúng đắn, những chính sách an sinh nhân văn đã thực sự đi vào cuộc sống.

Lê Minh