Những người giữ sắc Xuân cho phố

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi nhịp sống thường nhật dần chậm lại để nhường chỗ cho nỗi mong chờ đoàn viên, phố phường cũng bắt đầu “thay áo”. Từ những tuyến đường trung tâm đến từng khu dân cư, không khí Xuân len lỏi qua hàng cây, bồn hoa, dải phân cách, qua ánh đèn trang trí vừa bật sáng mỗi chiều. Phía sau diện mạo khang trang, tươi mới ấy là những con người lặng thầm giữ sắc Xuân cho phố.

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình quét dọn vệ sinh trên các tuyến đường.

Trên các tuyến đường lớn, không khó để bắt gặp hình ảnh những công nhân môi trường trong bộ quần áo phản quang cần mẫn phun rửa mặt đường, cắt tỉa cây xanh, quét vôi gốc cây, chỉnh trang dải phân cách. Dưới làn nước xối mạnh, lớp bụi bám lâu ngày trôi đi, để lộ mặt đường sạch bóng. Những nhát kéo gọn ghẽ khiến hàng cây thêm thẳng tắp, tán lá cân đối. Các bồn hoa được thay mới, đảo giao thông khoác lên mình sắc màu rực rỡ.

Có người bắt đầu ca làm từ khi phố còn chưa thức giấc. Có người lặng lẽ thu gom rác lúc chiều muộn hay đêm khuya. Những ngày giáp Tết, khối lượng công việc tăng lên gấp bội, nhưng trên gương mặt họ vẫn ánh lên niềm vui khi thấy phố phường đổi khác từng ngày.

Chị Lê Thị Hương, công nhân môi trường phường Việt Trì chia sẻ: “Những ngày cận Tết, chúng tôi làm việc nhiều hơn, có hôm gần như kín ca. Vất vả nhưng nhìn đường phố sạch đẹp, đèn hoa sáng lên mỗi tối, ai cũng thấy ấm lòng. Chỉ mong bà con cùng giữ gìn vệ sinh để phố phường luôn xanh - sạch - đẹp”.

Các khu vực trưng bày hoa Tết tại phường Việt Trì thu hút đông người dân đến tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

Tại các phường trung tâm như Việt Trì, Âu Cơ, Phúc Yên, Hòa Bình, Tân Hòa..., công tác chỉnh trang đô thị được xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai theo từng phần việc, từng mốc thời gian rõ ràng.

Đại diện lãnh đạo phường Hòa Bình cho biết, việc phun rửa đường được tổ chức thành 2 đợt (từ 6-9/2 và 12-15/2, tức 19-22/12 và 25-28/12 âm lịch). Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường phối hợp Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình thực hiện, bảo đảm các tuyến phố, cầu chính được làm sạch trước thềm năm mới.

Các chậu hoa được trồng mới rực rỡ khoe sắc.

Cùng với đó, từ 23/1 đến 1/2, phường trồng mới, thay thế hoa tại các bồn trên trục đường chính và khuôn viên trụ sở Đảng ủy, UBND, Nhà văn hóa..., hoàn thành trước 28/12 âm lịch. Hạ tầng kỹ thuật được rà soát đồng bộ: Thu dọn phế thải, nạo vét cống rãnh, vá ổ gà, sơn sửa biển báo; hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí được kiểm tra, khắc phục kịp thời, hoàn tất trước 12/2.

Từ ngày 10/2, hệ thống điện trang trí được thắp sáng hằng ngày từ 17h30 đến 22h30; riêng giai đoạn cao điểm (27/12 đến hết 5/1 âm lịch) duy trì đến 24h. Khi màn đêm buông xuống, những dải đèn lung linh trải dài qua từng tuyến phố, phản chiếu xuống mặt đường vừa được rửa sạch, tạo nên bức tranh Xuân rộn ràng mà ấm áp.

Những ngày giáp Tết, lượng rác thải sinh hoạt tăng cao, đặc biệt ngày 29 tháng Chạp (16/2) dự kiến gấp 3-4 lần ngày thường. Trước thực tế đó, các phường đồng loạt phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường tại tổ dân phố; yêu cầu thu gom, xử lý triệt để tạp chất, phế thải xây dựng phát sinh trên địa bàn.

Hệ thống chiếu sáng được kiểm tra, thay bóng đảm báo chiếu sáng trong những ngày Tết.

Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình cho biết, đơn vị tăng cường nhân lực, phương tiện quét, thu gom, vận chuyển rác, không để tồn đọng sang ngày hôm sau, nhất là từ 23/12 âm lịch đến hết 10/1 âm lịch. Riêng chiều 29 Tết, từ 15h đến 23h, lực lượng công nhân được bố trí dọn gạch đá, đào, quất bỏ lại tại các khu vực chợ, quảng trường, dãy phố.

Do khối lượng rác lớn và quãng đường vận chuyển xa, phường phối hợp bố trí điểm tập kết rác tạm thời trong đêm 29 Tết, có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm; sau kỳ nghỉ sẽ chuyển đến nơi xử lý tập trung. Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình cũng bố trí nhân lực, phương tiện tiếp nhận rác liên tục từ 22/12 đến hết 9/1 âm lịch.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang đô thị, trang trí cờ hoa, đèn điện. Ở đâu cũng bắt gặp bóng dáng những người thợ môi trường, công nhân cây xanh, cán bộ cơ sở tất bật với từng phần việc nhỏ.

Những con đường được rửa sạch, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, những bồn hoa rực sắc, những ánh đèn thắp sáng đêm Xuân... Tất cả không chỉ làm nên diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp cho phố phường, mà còn kết tinh từ công sức thầm lặng của biết bao con người.

Khi người dân thong thả dạo bước giữa phố phường lung linh đèn hoa, đa phần đều dành sự cảm ơn và trân trọng tới những con người ngày đêm giữ gìn diện mạo đô thị. Ai cũng hiểu rằng phía sau vẻ đẹp ấy là những ca làm kéo dài, những đôi tay sạm nắng, những bước chân không ngơi nghỉ. Chính những người lao động thầm lặng - những người làm đẹp phố phường - đã bền bỉ giữ gìn sắc Xuân, để mỗi mái nhà thêm ấm áp, mỗi con đường thêm rộn ràng khi Tết đến, Xuân về.

Hồng Duyên