Xuân an vui, Tết sum vầy

Khi những chuyến xe cuối năm rời khu công nghiệp, mang theo balô, túi quà và nỗi mong chờ sum vầy của hàng nghìn công nhân, mùa Xuân theo đó đến sớm hơn. Ở những nhà máy rực sáng ánh đèn, Tết không chỉ được đếm bằng ngày nghỉ, mà còn được cảm nhận bằng tiền lương đủ đầy, tiền thưởng kịp thời và sự sẻ chia đúng lúc để người lao động yên tâm ở lại, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Từ bảo đảm lương, thưởng đến những phần quà trao tận tay, từ những chuyến xe nghĩa tình đến những bữa cơm tất niên trong nhà máy..., tất cả góp phần tạo nên một mùa Xuân ấm áp cho hàng chục nghìn công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp.

Công đoàn Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam tổ chức chương trình bốc thăm vòng quay may mắn cho đoàn viên, người lao động nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lan tỏa yêu thương - chăm lo Tết ấm

Tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (Khu công nghiệp Thụy Vân), không khí Xuân hiện hữu sớm. Chương trình “Xuân ơn Đảng - Lan tỏa yêu thương” được tổ chức như một cuộc hẹn quen thuộc cuối năm, nơi những phần quà được trao đi không chỉ bằng vật chất, mà bằng sự quan tâm cụ thể, gần gũi.

Hàng trăm suất quà được dành ưu tiên cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là một lời nhắn gửi: doanh nghiệp nhìn thấy và trân trọng những nỗ lực thầm lặng phía sau dây chuyền sản xuất, để người lao động đón Tết nhẹ lòng hơn và bước vào năm mới với tâm thế vững vàng hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Dự - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam, chăm lo đời sống người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu. Điều quan trọng nhất là công nhân yên tâm làm việc, cảm nhận được sự ghi nhận đối với những đóng góp của mình. Từ sự thấu hiểu ấy, các phương án thưởng Tết, quà Tết đã được Ban Chấp hành Công đoàn tham mưu từ sớm, bảo đảm mức hỗ trợ năm nay bằng hoặc cao hơn năm trước.

Hiện Yakjin Việt Nam tạo việc làm ổn định cho khoảng 3.500 lao động, thu nhập bình quân gần 9 triệu đồng/người/tháng. Song song với mục tiêu sản xuất, doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Chính sự rõ ràng, kịp thời trong chính sách đã củng cố niềm tin, để mỗi công nhân thấy rõ phần đóng góp của mình trong sự phát triển chung.

Không chỉ ở Yakjin Việt Nam, toàn tỉnh hiện có hơn 800 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, tạo việc làm cho trên 300 nghìn lao động. Các Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy vai trò đại diện, đồng hành và giám sát việc thực hiện chế độ lương tháng 13, thưởng Tết, phúc lợi cuối năm - những yếu tố then chốt để người lao động yên tâm gắn bó.

Theo bà Bành Hải Ninh - Phó Trưởng ban Công đoàn các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình chăm lo toàn diện. Với lao động có hoàn cảnh khó khăn, nguồn lực được huy động từ tài chính Công đoàn các cấp, các chương trình của Công đoàn tỉnh và sự chung tay của doanh nghiệp, để Tết đến với họ đủ đầy, ấm áp hơn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Đảm bảo quyền lợi - giữ chân lao động

Điểm nhấn của Tết năm nay là các chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”, được tổ chức quy mô tại Khu công nghiệp Thụy Vân và nhiều khu vực lân cận. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành gần 29 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động - một con số không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn thể hiện sự ưu tiên rõ ràng đối với lực lượng công nhân trong bức tranh phát triển công nghiệp của tỉnh.

Tại “Chợ Tết Công đoàn”, công nhân được tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, sản phẩm OCOP với mức giá ưu đãi, đồng thời nhận các phiếu mua hàng 0 đồng. Những gian hàng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu cuối năm, mà còn tạo nên không khí Tết sớm trong khu công nghiệp - nơi nhiều người lao động phải ở lại làm việc đến sát ngày nghỉ.

Chương trình thigói bánh chưng do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tại hội chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết, tỉnh đã trao 21.900 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 15.000 vé xe với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng giúp công nhân ở xa về quê an toàn, thuận tiện. Cùng với đó là 3.000 phiếu mua hàng 0 đồng trị giá trên 1 tỷ đồng và 5.000 phiếu mua hàng giảm giá với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng dành cho người lao động khó khăn. Nhiều doanh nghiệp như Matsuoka Phú Thọ, Yakjin Việt Nam chủ động tổ chức trao quà, “Bữa cơm tất niên” ngay tại nhà máy - một cách giữ chân người lao động bằng sự gắn kết chân thành.

Cùng với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, sự quan tâm còn thể hiện ở việc giám sát chặt chẽ chi trả tiền lương, thưởng Tết. Phần lớn doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh duy trì mức thưởng từ 20% đến 100% lương cơ bản, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm để ổn định việc làm sau Tết. Với người lao động, đó là lời cam kết rõ ràng để họ yên tâm trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ dài.

Ở từng doanh nghiệp, sự chăm lo ấy được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Theo bà Tạ Thị Minh Thu - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tasa Group, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc nhiều chính sách sát với nhu cầu người lao động như: Tăng bữa ăn ca từ 22 nghìn lên 25 nghìn đồng/suất; hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên khó khăn; xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa với hai sân pickleball; tổ chức tham quan, tặng quà 46 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời hỗ trợ đoàn viên khi ốm đau, điều trị dài ngày.

Từ những chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết, những phần quà trao tay trong nhà máy, đến những cam kết việc làm sau kỳ nghỉ, một mùa Xuân mới đã được chuẩn bị từ rất sớm cho người lao động trên Đất Tổ. Ở đó, Tết không chỉ đủ đầy trong khoảnh khắc đoàn viên, mà còn tiếp nối bằng sự yên tâm khi trở lại nhịp sản xuất. Và chính từ sự yên tâm ấy, niềm tin được bồi đắp, để công nhân ở lại, gắn bó và cùng đi tiếp với hành trình phát triển công nghiệp của tỉnh trong những mùa Xuân phía trước.

Hương Giang