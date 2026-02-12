Gương sáng người có uy tín khu Von Mỏ

Khu Von Mỏ thuộc xóm Chiềng, xã Yên Sơn là nơi sinh sống tập trung của cộng đồng dân tộc Mường với 53 hộ gia đình, trên 220 nhân khẩu. Những năm gần đây, tình hình thực hiện chính sách pháp luật, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và an ninh trật tự ở khu có chuyển biến rõ rệt. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của ông Đinh Quyến Trình, người có uy tín giữ vai trò là “cầu nối”.

Sinh năm 1950, ông Trình nhập ngũ năm 1971 tại Đại đội 17, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu, đến năm 1981 thì phục viên. Trở về địa phương, ông trải qua các vị trí công tác, giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã từ năm 1988 cho đến năm 2005. Khi nghỉ chế độ, điều kiện thời gian thuận lợi hơn giúp ông chăm lo, phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài 7 sào ruộng cấy 2 vụ lúa/năm, ông mở rộng quy mô sản xuất, trong đó chăn nuôi gia súc, gia cầm được gia đình ông chú trọng. Tận dụng diện tích đất bãi, vườn tạp, ông trồng cỏ voi làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Hàng năm, ông duy trì chăn nuôi theo hướng thương phẩm với gần 10 con trâu, bò, 100-150 con gà, ngan/lứa. Nguồn thu từ chăn nuôi, trồng trọt giúp ông chủ động lương thực và đảm bảo sinh kế lâu dài.

Ông Đinh Quyến Trình tích cực phát triển kinh tế gia đình với mô hình chăn nuôi trâu bò thương phẩm hiệu quả.

Từ năm 2017, ông Trình được cộng đồng dân cư khu Von Mỏ suy tôn là người có uy tín. Không phụ sự tín nhiệm của Nhân dân, ông đã phát huy phẩm chất cách mạng của người lính Cụ Hồ, vai trò của lực lượng quần chúng nòng cốt, luôn gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Với dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường xóm Chiềng, để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, ông Trình đã cùng trưởng khu, Ban công tác Mặt trận thông tin, tuyên truyền về dự án đến từng hộ dân. Mặt khác, ông tiên phong hiến hơn 60m2 đất phục vụ công trình. Hành động này thể hiện sự gương mẫu của người có uy tín, cũng là cách vận động, thuyết phục hiệu quả để người dân tự giác tham gia. Hiện nay, 100% gia đình trong phạm vi bị ảnh hưởng đã tự nguyện hiến đất, tạo thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường.

Người có uy tín khu Von Mỏ nêu gương hiến đất để chuẩn bị cho dự án mở rộng tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa.

Ông Trình chia sẻ: Là người có uy tín, tôi không chỉ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, truyền đạt tới người dân mà cần phải nghiên cứu, có cách thức tuyên truyền, giải thích cặn kẽ. Đơn cử như việc tuyên truyền, vận động đóng góp các khoản quỹ vì người nghèo, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh... có những hộ dân chưa hiểu thấu đáo nên tôi đã cùng đại diện khu, xóm, các đoàn thể trực tiếp tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, vừa đảm bảo công khai các khoản thu và sử dụng quỹ hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân.

Gần đây, một vài trường hợp trẻ vị thành niên trên địa bàn khu có hành vi vi phạm an toàn giao thông: Đi xe lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông. Với vai trò người có uy tín, ông đến gặp gỡ, trao đổi, góp ý với phụ huynh để tìm biện pháp giáo dục, uốn nắn giúp con em dần thay đổi.

Đối với hiện tượng lan truyền các nội dung chưa xác minh, ông tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác trước thông tin sai sự thật, độc hại khi nắm bắt, tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; chỉ chọn lọc, chia sẻ các thông tin trên báo chí chính thống và tuân thủ pháp luật để tránh bị phạt và lừa đảo.

Theo ông Đinh Vũ Điềm - Trưởng khu Von Mỏ, hiện nay, diện mạo kinh tế - xã hội ở khu có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, cộng đồng luôn đoàn kết, tương trợ. Ông Đinh Quyến Trình với vị trí, tiếng nói của mình đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cùng với gia đình phát triển kinh tế ổn định, là tấm gương người có uy tín tiêu biểu, được tôn vinh, biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I của tỉnh, giai đoạn 2020-2025.

Bùi Minh